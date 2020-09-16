"Укрзализныця" с начала года перевезла 12 миллионов пассажиров

АО "Укрзализныця" с начала года перевезла в пассажирских поездах внутреннего сообщения 11,8 млн пассажиров.

Об этом со ссылкой на пресс-службу "Укрзализныци" сообщает БизнесЦензор.

Треть из них (3,9 млн) выбрали поезда для путешествий в летние месяцы.

Самыми популярными направлениями поездок оставались сообщение между областными центрами. Так, с начала года в сочетании Киев - Харьков - Киев перевезено 498,9 тыс. пассажиров, Киев - Львов - Киев - 437,7 тыс., Киев - Днепр - Киев - 388,9 тыс., Киев - Одесса - Киев - 295,7 тыс.

Поездами пригородного сообщения воспользовались 33 млн граждан.

На сегодня Украина курсирует 842 пригородных и 72 пары пассажирских поездов. 5 пар сезонных поездов завершили следования.