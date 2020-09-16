"Центрэнерго" снова не нашло поставщиков угля на бирже
ПАО "Центрэнерго" на торгах 15 сентября вновь не нашло продавца 100 тыс. тонн угля (марки Г(Г1), Г(Г2), ГЖП, ДГ) по стартовой цене 1,36 тыс. грн/тонна (без НДС), с поставкой в сентябре-октябре, свидетельствуют данные Украинской энергетической биржи (УЭБ).
Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.
Предыдущие аукционы генкомпании с аналогичными параметрами, назначенные на 2 и 8 сентября, также не вызвали интереса со стороны поставщиков.
Новые торги назначены на 22 сентября.
Как сообщалось со ссылкой на пресс-службу "Центрэнерго", на складах компании накоплено свыше 600 тыс. тонн угля. В то же время для стабильного прохождения осенне-зимнего периода 2020/21 гг. компания нуждается в 1 млн тонн угля марок А и П, из которых около 300 тыс. тонн - в этом году. Между тем уголь этих марок на подконтрольной Украине территории не добывается и может быть только импортирован.
"Центрэнерго" эксплуатирует 23 блока (18 – пылеугольные и 5 – газомазутные) на Углегорской, Змиевской и Трипольской ТЭС суммарной установленной мощностью 7690 МВт. Государству в лице Фонда госимущества принадлежит 78,3% акций общества.
Как сообщал БизнесЦензор, ПАО "Центрэнерго" начало покучать уголь государственных шахт по цене 1650 грн/тонна (без НДС и транспортировки), что на 300 грн дешевле ранее поставляемого ресурса, цена которого составляла 1950 грн/тонна.
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