Коболев рассчитывает на разделение "Укрнафты" после принятия законопроектов по налоговому долгу

Глава правления НАК "Нафтогаз Украины" Андрей Коболев рассчитывает на скорое разделение активов ПАО "Укрнафта" в случае принятия Верховной Радой законопроектов, которые позволят компании выплатить 30,5 млрд грн налогового долга.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Мы очень надеемся, что на следующей неделе законопроекты будут заслушаны. Они (их принятие) позволят нам "зачистить" проблему со старыми долгами и подойти к разделению активов компании. Поэтому надеемся, что через несколько месяцев сможем сказать, что вся группа "Нафтогаз" на 100% принадлежит государству, а другие частные акционеры и их интересы вышли за пределы группы", - сказал Коболев.

Как сообщалось, в Верховной Раде зарегистрированы законопроекты №3004-а и №3005-а, которые позволят "Укрнафте" выплатить 30,5 млрд грн налогового долга в соответствии с ранее озвученным руководством компании и НАК "Нафтогаз Украины" планом.

Согласно документу, из специального фонда госбюджета "Нафтогазу" будет выделено 32,2 млрд грн компенсации, которую компания должна получить от государства за возложение на нее Кабинетом министров спецобязательств (ПСО) по продаже газа для нужд населению и ТКЭ. Такая компенсация положена НАК в соответствии со ст.11 закона "О рынке природного газа".

"Сначала "Нафтогаз" получает 32,3 млрд грн за поставки газа в условиях ПСО, признает эту компенсацию как доход, на который будет начислен налог на прибыль в размере 5,8 млрд грн. После "Нафтогаз" должен заплатить "Укрнафте" за 2,06 млрд куб. м газа, поставленного в 2006 году (15,1 млрд грн), и авансовый платеж за газ будущей добычи (24,1 млрд грн). Из этих средств "Укрнафта" погасит 10,4 млрд грн налогового долга, 8,7 млрд грн штрафов и 11,5 млрд грн пени (всего 30,5 млрд грн)", - пояснил один из пяти авторов законопроекта от "Слуги народа" Сергея Нагорняк в "Фейсбук".

По его словам, такое решение проблемы поможет государству уже в этом году получить чистую прибыль в размере 10,3 млрд грн, улучшить балансы обоих активов, разблокировать производственную и инвестиционную деятельность "Укрнафты".

Ранее, в феврале 2019 года, "Нафтогаз" заявил о намерении выкупить у "Укрнафты" 4 млрд куб. м природного газа за компенсацию, которую компания должна получить от государства за возложение на нее спецобязательств за продажу газа населению и ТКЭ. В частности, планировалось заключить договоры купли-продажи НАК у "Укрнафты 2,06 млрд куб. м из ПХГ, а также еще 1,25 млрд куб.м газа и 0,75 млрд куб. м текущей и будущей добычи.

Между "Укрнафтой" и "Нафтогазом" 31 января 2020 года заключен договор купли-продажи природного газа в объеме 2 млрд 061,805 млн куб. м и оформлен соответствующий акт приема-передачи газа в подземных хранилищах (ПХГ) АО "Укртрансгаз".

В свою очередь, "Укрнафта" направит полученные от соглашений с НАК средства в госбюджет в качестве погашения налогового долга, а также оплатит возникшие по этим операциям налоги.

"Укрнафта" является крупнейшей нефтедобывающей компанией страны. НАК "Нафтогаз Украины" принадлежит 50%+1 акция "Укрнафты", группе компаний, связанных с бывшими акционерами ПриватБанка, – порядка 42% акций. На балансе "Укрнафты" находится 25 буровых установок, 1891 нефтяных и 162 газовых скважин, компании принадлежит 537 АЗС.