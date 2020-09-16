В Украине за сутки обнаружили почти 3 тысячи новых случаев коронавируса

В Украине за сутки по состоянию на утро 16 сентября обнаружено 2 958 новых случаев заболевания коронавирусом.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество выявленных случаев коронавируса в Украины выросло до 162 660. Из них летальных случаев – 3 340, случаев выздоровления – 72 324, продолжают болеть 86 966 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 18 070, Львовской области – 17 430, Харьковской области – 13 432, Черновицкой области – 12 493, Ивано-Франковской области – 11 677.

Как сообщал БизнесЦензор, Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование и внесла в "красную" зону карантина.

По решению Кабмина, в "красной" зоне, среди прочего, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.