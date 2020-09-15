Рада решила заняться расследованием коррупции в Строительной инспекции

Верховная рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №3568 проголосовали 316 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, основными заданиями временной следственной комиссии парламента должно стать расследование фактов коррупции в сфере выдачи разрешительной документации на строительство по обращениям субъектов хозяйствования и обнародованных в средствах массовой информации, а также расследование фактов злоупотреблений и/или ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

В состав комиссии войдут 14 народных депутатов, в том числе 8 – от фракции "Слуга народа".