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Рада решила заняться расследованием коррупции в Строительной инспекции

Рада решила заняться расследованием коррупции в Строительной инспекции

Верховная рада приняла постановление о создании Временной следственной комиссии по вопросам расследования фактов коррупции в органах государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего постановления №3568 проголосовали 316 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке, основными заданиями временной следственной комиссии парламента должно стать расследование фактов коррупции в сфере выдачи разрешительной документации на строительство по обращениям субъектов хозяйствования и обнародованных в средствах массовой информации, а также расследование фактов злоупотреблений и/или ненадлежащего выполнения своих обязанностей должностными лицами органов государственного архитектурно-строительного контроля и надзора.

В состав комиссии войдут 14 народных депутатов, в том числе 8 – от фракции "Слуга народа".

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