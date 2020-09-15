Фонд госимущества продал отель в Черниговской области за 29 миллионов. ФОТО

Фонд госимущества Украины (ФГИ) продал на аукционе единый имущественный комплекс ГКП "Отель "Славянский" в Новгород-Сиверском Черниговской области за 28,8 млн грн.

Об этом сообщает пресс-служба Фонда, передает БизнесЦензор.

"Сегодня успешно завершился онлайн-аукцион по продаже "Отеля "Славянский", расположенного в Новгород-Сиверском (Черниговская область) на берегу реки Десна… Согласно результатам торгов, в бюджет поступит 28,8 млн грн", – сказано в сообщении.

Согласно данным в системе "ProZorro.Продажи", победителем торгов стал Роман Кийовский.

Стартовая цена объекта составляет 28,8 млн грн, тогда как на аукционе в июне она составляла 57,7 млн грн, отмечает Интерфакс-Украина.

Отель "Славянский" площадью 4,8 тыс. кв. м построен в 2005 году. Номерной фонд – 30 номеров. Имеется конференц-зал на 40 мест, а также ресторан с залами общей вместимостью 130 чел. и диско-бар на 75 чел.

Комплекс включает помимо этого сауну с бассейном, турецкую баню, тренажерный зал, бильярд-клуб и салон красоты. В настоящее время убыток гостиницы составляет 54 млн грн.