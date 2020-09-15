Кабмин предложил повысить акцизы на алкоголь на 12%

Кабинет министров предложил Верховной Раде возобновить индексирование ставок акциза на алкоголь, экологического налога (кроме ставок экологического налога за сброс загрязняющих веществ в сточные воды и за выбросы углекислого газа) и ренты за пользование радиочастотным ресурсом на 11,6% в соответствии с прогнозируемым ростом инфляции в этом году.

Об этом сообщил министр финансов Сергей Марченко, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Марченко добавил, что законопроект предлагает проиндексировать на 12% ставку ренты за пользование недрами в соответствии с ожидаемым ростом цен на промышленную продукцию.

Министр напомнил, что соответствующий законопроект с поправками в Налоговый кодекс правительство внесло в пакете с проектом государственного бюджета на 2021 год, однако его текст пока отсутствует на парламентском сайте.

Минфин ожидает, что законопроет позволит увеличить на 2,7 млрд грн налоговые поступления в госбюджет и на 0,5 млрд грн – в местные бюджеты.

Как сообщалось, по данным Госстата, в годовом измерении инфляция по итогам августа 2020 года составила до 2,5% по сравнению с 2,4% по итогам июля, 1,7% – по итогам мая, 2,1% – по итогам апреля и 2,3% – по итогам марта.

Нацбанк ожидает, что инфляция ускорится во втором полугодии 2020 года, но не выйдет за пределы целевого диапазона 5% +/- 1 п.п.