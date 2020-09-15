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Австрия дополнительно выделит 1 миллион евро для востока Украины

Австрия дополнительно выделит 1 миллион евро для востока Украины

Канцлер Австрии Себастьян Курц сообщил, что Австрия дополнительно выделит 1 млн евро в виде гуманитарной помощи для страдающего от войны востока Украины.

Об этом Курц сказал на совместном брифинг с президентом Украины Владимиром Зеленским, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Мы знаем, что Украина продолжает находиться в сложной ситуации на востоке страны. Поэтому Австрия свою гуманитарную помощь не только продолжит, но и расширит, и увеличит", - сказал Курц..

"Мы уже предоставили большую помощь востоку Украину, а теперь дополнительный 1 млн евро мы инвестируем в виде гуманитарной помощи", - добавил он.

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