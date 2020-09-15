БізнесЦензор у Facebook БізнесЦензор у X/Twitter БізнесЦензор у Telegram Додаток для Android Додаток для iOS RSS
1416 відвідувачів онлайн
Новини Коронавірус і карантин
938 0
Австрія (315) Зеленський (2438) карантин (2077) COVID-19 (1689) коронавірус (3209)

Зеленский заявил о готовности Украины запустить производство вакцин от коронавируса

Зеленский заявил о готовности Украины запустить производство вакцин от коронавируса

Украина готова обеспечить массовое производство вакцины от коронавируса после того, как она будет создана.

Об этом президент Владимир Зеленский заявил в ходе переговоров с Федеральным президентом Австрии Александром Ван дер Беленом, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу главы государства.

"Мы готовы к массовому производству вакцины, когда она будет создана. Мы все время предлагаем для этого наши мощности. В Украине с этим предложением выступили два частных предприятия. Очень надеемся, что вакцина будет уже в 2021 году", – заявил Зеленский.

Согласно сообщению, собеседники в ходе переговоров обсудили меры, которые принимают оба государства для сдерживания пандемии COVID-19 и преодоления ее негативных последствий.

Автор: 
Поділитися:
Читайте БізнесЦензор у Facebook
Коментувати
Сортувати:
Правила форума Рада форумчан

Конвертер валют

продати купити
£ $
0.00
грн
0.00
0.00
грн
$ 0.00
0.00
грн
0.00
0.00
грн
£ 0.00
 
 