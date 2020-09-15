Суд арестовал подозреваемого в получении взятки помощника депутата от партии Зеленского

Суд избрал меру пресечения Ивану Фищенко – неофициальному помощнику народного депутата от фракции "Слуги народа" Александра Юрченко – в виде ареста с возможностью внесения залога в размере 1,55 млн грн.

Такое решение 15 сентября приняла следственная судья Высшего антикоррупционного суда Ольга Саландяк, передает БизнесЦензор со ссылкой на "Слово и дело".

Детектив НАБУ и прокурор САП просили взять Фищенко под стражу с альтернативой внесения 5 млн грн залога и возложении на него ряда обязанностей, в частности сдать загранпаспорт и носить электронный браслет.

Ранее НАБУ призвало генерального прокурора Ирину Венедиктову подписать подозрение народному депутату Александру Юрченко, которого подозревают в участии в преступной схеме.

Помощнику Юрченко – Ивану Фищенко – 10 сентября было сообщено о подозрении в пособничестве в получении нардепом взятки в размере $13 тыс. за внесение поправок в законопроект в интересах частной компании. В целом взятка должна была составить $200 тыс.

После того, как информация о расследовании стала публичной, в "Слуге народа" заявили, что Юрченко подал заявление о выходе из фракции.

Подробнее читайте в материале: "Слугу народа" Юрченко с помощником Фищенко поймали на взятке за законопроект. Детали дела