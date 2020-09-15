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Австрія (315) залізниця (790) Зеленський (2438)

Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену

Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену

Президент Владимир Зеленский в рамках сотрудничества с Австрией считает интересным проект строительства продолжения широкой железнодорожной колеи от границы Украины в Австрию.

Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем в Вене, передает БизнесЦензор со ссылкой на трансляцию брифинга на странице Офиса президента в Facebook.

"Интересным является проект продолжения широкой железнодорожной колеи от города Ужгород через Словакию к Вене. И этот маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из стран Азии в Австрию и страны ЕС", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, идея строительства широкой колеи 1520 мм к Вене принадлежит РЖД. Российская компания впервые предложила ее еще в 2006 году. В 2009 году ж/д компании России, Украины, Словакии и Австрии создали совместное предприятие Breitspu Planungsgesellschaft mbH. Изначально строительство оценивалось в 4,7 млрд евро. 

Акционеры совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft анонсировали начало предварительного проектирования дороги в начале 2018 года. Кроме того, Deloitte разработал бизнес-план и бизнес модель проекта, оценив его реализацию в 6,5 млрд евро.

Проект предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от Кошице (Словакия) до Братиславы с выходом на Вену и создания в районе Вены-Братиславы международного логистического центра. Сейчас уже существует однопутная ширококолейная линия Ужгород - Кошице.

Правительство Австрии пыталось включить этот проект в трансевропейскую транспортную сеть, однако Еврокомиссия отказалась его финансировать.

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Топ коментарі
+20
На роССии еще когда строили первые железные ороги, уже тогда не было умных людей. Это ж надо было быть такими придурками, что б после строительства первой железной дороги в Англии на роССии построить "на хрен шире"
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15.09.2020 20:56
+16
Сегодня, когда весь мир сидит дома, Рада принимала закон о гостиницах и туризме, широкая колея до Вены... САмыми актуальными, край необходимыми вопросами занимается Зе власть.
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15.09.2020 20:40
+12
Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену - Цензор.НЕТ 3005
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16.09.2020 00:43
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Правила форума Рада форумчан
Сегодня, когда весь мир сидит дома, Рада принимала закон о гостиницах и туризме, широкая колея до Вены... САмыми актуальными, край необходимыми вопросами занимается Зе власть.
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15.09.2020 20:40 Відповісти
Да там у зе необратиміе изменения в нейронах.
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15.09.2020 21:07 Відповісти
а то - "Ермачка" принял лошадинную дозу...
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16.09.2020 03:12 Відповісти
На роССии еще когда строили первые железные ороги, уже тогда не было умных людей. Это ж надо было быть такими придурками, что б после строительства первой железной дороги в Англии на роССии построить "на хрен шире"
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15.09.2020 20:56 Відповісти
А шоб враги империалисті на бронепоезде не завоевали.
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15.09.2020 21:06 Відповісти
тоді нам треба переходити на європейську колію...
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16.09.2020 09:02 Відповісти
Це потрібно було зробити ще в 90-х. Але в цій країні багато чого потрібно було зробити, проте виходить самі знаєте як.
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16.09.2020 19:20 Відповісти
Ща...безвиз просрём, и займёмся.
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17.09.2020 21:31 Відповісти
зеля как накурится фонтанирует идеями, а денег нет даже на те доплаты что он поназначал
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15.09.2020 21:42 Відповісти
сегодня у него особо забористая наркота
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15.09.2020 22:12 Відповісти
Похоже снова обнюхался
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15.09.2020 22:28 Відповісти
Феєричний...
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15.09.2020 22:49 Відповісти
Это "новость" рассчитана на феерических лохов.
Проект разрабатывался в 2009 г., рассчитан на упрощения потока товаров по пути Раша-Европа, Украина тут только как транзитная страна.
Раша из проекта выпала, проект потерял смысл. Товарооборот Украина-Европа на порядок меньше чем Раша-Европа, эта колея и нафиг никому не сдалась.
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15.09.2020 23:09 Відповісти
А Вы разве не слышали что некоторые в Украине мечтают возобновить дружбу с рф, возобновить там прокат своих фильмов, гастроли и т.д.
А если начнутся гастроли в РФ, так почему же не разрешать транзиту РФ-ЕС ?
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16.09.2020 10:38 Відповісти
идиот
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15.09.2020 23:27 Відповісти
він президент , ЯКОЇ КРАЇНИ????????????????????
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16.09.2020 00:08 Відповісти
Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену - Цензор.НЕТ 1143
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16.09.2020 10:21 Відповісти
Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену - Цензор.НЕТ 3005
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16.09.2020 00:43 Відповісти
... а символом олимпиады хочу жабу. Зеленую презеленую... В детстве надувал ее в жопу через соломинку и она так смешно плавала... Ну теперь то мы ее газом надуем. Большую. И запустим над Кривым Рогом под звуки "До свиданья мой ласковый жаб отправляйся в мой дижитал клаб"...
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16.09.2020 00:56 Відповісти
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16.09.2020 12:29 Відповісти
Замість того щоб повністю закрити кордони, ввести жорсткий візовий режим з *********** і, навкпаки! просувати перехід України на евроколію, що фактично зупинить потяги *********** до і через Україну, що паринесе колосальні збитки кацапам, це зелений ************ лобіює в Австрії інтереси *****...
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16.09.2020 00:49 Відповісти
Ну решил помочь российским партнерам ....
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16.09.2020 09:21 Відповісти
Вообще реванш кацапии незаметен
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16.09.2020 09:51 Відповісти
Нет, Блазень не агент кремля, он просто дурачок
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16.09.2020 10:19 Відповісти
получается (в этом случае) одно другому не мешает !
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16.09.2020 11:30 Відповісти
Проект не имеет никакого коммерческого смысла : в советское время в Закарпатье осуществлялась перевалка 1500 вагонов в сутки (с узкой колеи на широкую, импорт в СССР). При большом напряжении сил, когда всё отделение железной дороги до начальства и уборщиц выходило на перегруз - до 2000 вагонов в сутки. То есть 45-60 тыс. вагонов в месяц и это без перевалки на той стороне, без новых перевалочных мощностей на нашей стороне, которые построены за время независимости (тот же Терминал Карпаты в Батево), без Бескидского тоннеля, который расширил транзитные мощности и т.п.
Уже перед войной на переходе было только 1 тыс. вагонов в месяц, с начала войны путин издал указ, которым транзит через Украину был закрыт (в россию не впускают). В результате на переходе осталось 200-500 вагонов в месяц (в разные сезоны) и то, в основном это импорт в Украину, а не транзит.
То есть ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ можно спокойно наращивать объёмы перевозок в 100 раз, а при напряге и в 200. Тут уже больше будет вопрос в персонале, а не мощностях, потому что люди на заработки разъехались. Раньше в Закарпатье было 20 тысяч железнодороников, перед войной уже 8 тысяч, сейчас и того меньше. А тут хоть кого не возьмёшь, люди должны быть немножко технически грамотные.
Вот только наращивать нечего : во-первых, пути не пускает, а во-вторых, русские сейчас сами бедные, как церковные мыши, толком ничего и не везут к себе (и из-за санкций, и вообще, от бедности в принципе).
Тогда зачем же с завидным постоянством этот проект пропихивают в рф и Украине ? Ответ прост - это геополитика. Со времён Николая I основой для военной логистики в россии, потом в СССР, а теперь снова в россии является железнодорожный транспорт. Потому что расстояния, плохие дороги, отсутствие достаточного авто / водно / лётного подвижного состава / инфраструктуры и так далее. Посмотрите даже сейчас, как идёт обеспечение боевиков боеприпасами - Илловайский ж/д узел !!! И что нам предлагают ? Чтобы личный состав вооружённых сил рф, боеприпасы и ядерные ракетовозы могли быстро доехать в Восточную Европу ???

Вывод :
1. Для улучшения транзитных возможностей существующей инфраструктуры достаточно. Его дальнейшее продвижение только окончательно добьёт перевалочные мощности Западной Украины (Чоп - Мукачево - Батево - Мостиська - Ковель - Ягодин . . .), которые станут не нужны, а транзит при этом не вырастет.
2. Проект имеет только военно-логистическую ценность, экономическая (по крайней мере для нашей страны) отсутствует.
3. Проект угрожает национальной безопасности наших восточно- и центральноевропейских союзников по НАТО, а значит и национальной безопасности Украины.
4. Все, кто подсовывают нашему некомпетентному в вопросах транспорта Президенту, эти тезисы, являются агентами российской разведки (в лучшем случае - полезными идиотами, но это вряд ли, скорее умышленно).
5. Наши европейские и американские союзники 100% офигевают, когда считывают такие сигналы Украины, данные на высшем уровне . . . Со всеми вытекающими последствиями.

Господи, объясните это Зеленскому кто-нибудь, у кого есть доступ к телу !!!
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16.09.2020 10:24 Відповісти
Запада Украины. Нет никакой "Западной Украины".
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16.09.2020 13:53 Відповісти
Ау, Зеля, а может наоборот?
Евроколейную сюда, и хаб перегрузки в Украине, а не в Австрии?
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16.09.2020 11:00 Відповісти
Может лучше было бы как раз наоборот-aus Wien nach Moskau durch USA?
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16.09.2020 11:03 Відповісти
Вова и что ты делал во время войны. Снаряды подавал. А тебе что говорили. Зеар гуд Вальдемар
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16.09.2020 11:53 Відповісти
Зеленский был идиотом. Но до того как он стал президентом - это никого особо не волновало.
А теперь об этом будут знать все и даже больше =)))
Ну разве не милота?)
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16.09.2020 12:31 Відповісти
Идиот с миллионами баксов на счетах
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16.09.2020 13:50 Відповісти
Миллион теперь не круто. Знаешь что круто? Миллиард.
Из фильма Социальная сеть.
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16.09.2020 18:14 Відповісти
Смішний кловун до ікоти.
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16.09.2020 12:40 Відповісти
Довбанув зрання собі в вену?????
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16.09.2020 13:30 Відповісти
Стыць-пэрдыць. Президент Украины теперь промоутером РЖД заделался?
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16.09.2020 13:49 Відповісти
Осел оманский, приедет груз по широкой колее в Вену, что дальше, осел?
Перегружать на узкую колею? Ето можно сделать еще в Ужгороде.

Я понимаю почему в етом заинтересована Россия, а тьі, мразь поримаешь?
Тьі на кого работаешь, падаль? Четьіреждьі уклонист от армии, знаешь ли тьі, ****, каким основньім транспортом перебрасьіваются войска?
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЬІМ, пока еще не ликвидированное ЧМО!
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16.09.2020 14:34 Відповісти

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