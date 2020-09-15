Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену
Президент Владимир Зеленский в рамках сотрудничества с Австрией считает интересным проект строительства продолжения широкой железнодорожной колеи от границы Украины в Австрию.
Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем в Вене, передает БизнесЦензор со ссылкой на трансляцию брифинга на странице Офиса президента в Facebook.
"Интересным является проект продолжения широкой железнодорожной колеи от города Ужгород через Словакию к Вене. И этот маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из стран Азии в Австрию и страны ЕС", – сказал Зеленский.
Как сообщалось, идея строительства широкой колеи 1520 мм к Вене принадлежит РЖД. Российская компания впервые предложила ее еще в 2006 году. В 2009 году ж/д компании России, Украины, Словакии и Австрии создали совместное предприятие Breitspu Planungsgesellschaft mbH. Изначально строительство оценивалось в 4,7 млрд евро.
Акционеры совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft анонсировали начало предварительного проектирования дороги в начале 2018 года. Кроме того, Deloitte разработал бизнес-план и бизнес модель проекта, оценив его реализацию в 6,5 млрд евро.
Проект предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от Кошице (Словакия) до Братиславы с выходом на Вену и создания в районе Вены-Братиславы международного логистического центра. Сейчас уже существует однопутная ширококолейная линия Ужгород - Кошице.
Правительство Австрии пыталось включить этот проект в трансевропейскую транспортную сеть, однако Еврокомиссия отказалась его финансировать.
Будь ласка, зачекайте...
Проект разрабатывался в 2009 г., рассчитан на упрощения потока товаров по пути Раша-Европа, Украина тут только как транзитная страна.
Раша из проекта выпала, проект потерял смысл. Товарооборот Украина-Европа на порядок меньше чем Раша-Европа, эта колея и нафиг никому не сдалась.
А если начнутся гастроли в РФ, так почему же не разрешать транзиту РФ-ЕС ?
Уже перед войной на переходе было только 1 тыс. вагонов в месяц, с начала войны путин издал указ, которым транзит через Украину был закрыт (в россию не впускают). В результате на переходе осталось 200-500 вагонов в месяц (в разные сезоны) и то, в основном это импорт в Украину, а не транзит.
То есть ПРИ СУЩЕСТВУЮЩЕЙ ИНФРАСТРУКТУРЕ можно спокойно наращивать объёмы перевозок в 100 раз, а при напряге и в 200. Тут уже больше будет вопрос в персонале, а не мощностях, потому что люди на заработки разъехались. Раньше в Закарпатье было 20 тысяч железнодороников, перед войной уже 8 тысяч, сейчас и того меньше. А тут хоть кого не возьмёшь, люди должны быть немножко технически грамотные.
Вот только наращивать нечего : во-первых, пути не пускает, а во-вторых, русские сейчас сами бедные, как церковные мыши, толком ничего и не везут к себе (и из-за санкций, и вообще, от бедности в принципе).
Тогда зачем же с завидным постоянством этот проект пропихивают в рф и Украине ? Ответ прост - это геополитика. Со времён Николая I основой для военной логистики в россии, потом в СССР, а теперь снова в россии является железнодорожный транспорт. Потому что расстояния, плохие дороги, отсутствие достаточного авто / водно / лётного подвижного состава / инфраструктуры и так далее. Посмотрите даже сейчас, как идёт обеспечение боевиков боеприпасами - Илловайский ж/д узел !!! И что нам предлагают ? Чтобы личный состав вооружённых сил рф, боеприпасы и ядерные ракетовозы могли быстро доехать в Восточную Европу ???
Вывод :
1. Для улучшения транзитных возможностей существующей инфраструктуры достаточно. Его дальнейшее продвижение только окончательно добьёт перевалочные мощности Западной Украины (Чоп - Мукачево - Батево - Мостиська - Ковель - Ягодин . . .), которые станут не нужны, а транзит при этом не вырастет.
2. Проект имеет только военно-логистическую ценность, экономическая (по крайней мере для нашей страны) отсутствует.
3. Проект угрожает национальной безопасности наших восточно- и центральноевропейских союзников по НАТО, а значит и национальной безопасности Украины.
4. Все, кто подсовывают нашему некомпетентному в вопросах транспорта Президенту, эти тезисы, являются агентами российской разведки (в лучшем случае - полезными идиотами, но это вряд ли, скорее умышленно).
5. Наши европейские и американские союзники 100% офигевают, когда считывают такие сигналы Украины, данные на высшем уровне . . . Со всеми вытекающими последствиями.
Господи, объясните это Зеленскому кто-нибудь, у кого есть доступ к телу !!!
Евроколейную сюда, и хаб перегрузки в Украине, а не в Австрии?
А теперь об этом будут знать все и даже больше =)))
Ну разве не милота?)
Из фильма Социальная сеть.
Перегружать на узкую колею? Ето можно сделать еще в Ужгороде.
Я понимаю почему в етом заинтересована Россия, а тьі, мразь поримаешь?
Тьі на кого работаешь, падаль? Четьіреждьі уклонист от армии, знаешь ли тьі, ****, каким основньім транспортом перебрасьіваются войска?
ЖЕЛЕЗНОДОРОЖНЬІМ, пока еще не ликвидированное ЧМО!