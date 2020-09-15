Зеленский вспомнил о российском проекте строительства широкой колеи в Вену

Президент Владимир Зеленский в рамках сотрудничества с Австрией считает интересным проект строительства продолжения широкой железнодорожной колеи от границы Украины в Австрию.

Об этом Зеленский заявил на совместном брифинге с Федеральным канцлером Австрии Себастианом Курцем в Вене, передает БизнесЦензор со ссылкой на трансляцию брифинга на странице Офиса президента в Facebook.

"Интересным является проект продолжения широкой железнодорожной колеи от города Ужгород через Словакию к Вене. И этот маршрут значительно упростит и ускорит транзит товаров из стран Азии в Австрию и страны ЕС", – сказал Зеленский.

Как сообщалось, идея строительства широкой колеи 1520 мм к Вене принадлежит РЖД. Российская компания впервые предложила ее еще в 2006 году. В 2009 году ж/д компании России, Украины, Словакии и Австрии создали совместное предприятие Breitspu Planungsgesellschaft mbH. Изначально строительство оценивалось в 4,7 млрд евро.

Акционеры совместного предприятия Breitspur Planungsgesellschaft анонсировали начало предварительного проектирования дороги в начале 2018 года. Кроме того, Deloitte разработал бизнес-план и бизнес модель проекта, оценив его реализацию в 6,5 млрд евро.

Проект предполагает создание нового евразийского транспортного коридора путем продления ширококолейной железной дороги от Кошице (Словакия) до Братиславы с выходом на Вену и создания в районе Вены-Братиславы международного логистического центра. Сейчас уже существует однопутная ширококолейная линия Ужгород - Кошице.

Правительство Австрии пыталось включить этот проект в трансевропейскую транспортную сеть, однако Еврокомиссия отказалась его финансировать.