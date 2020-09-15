Минфин повысил ставки по среднесрочным облигациям в гривне

Министерство финансов на состоявшемся 15 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,03 млрд грн, по сравнению с 0,99 млрд грн неделей ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе инвесторам были предложены облигации в гривне сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также ОВГЗ в долларах США с погашением через 1,1 года.

В итоге от размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 млрд грн, а от 2-летних – 894 млн грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-летним гривневым бумагам Минфин был вынужден повысить на 29 базисных пунктов – до 10,43%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%.