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Минфин повысил ставки по среднесрочным облигациям в гривне

Минфин повысил ставки по среднесрочным облигациям в гривне

Министерство финансов на состоявшемся 15 сентября аукционе по продаже облигаций внутреннего государственного займа (ОВГЗ) привлекло 6,03 млрд грн, по сравнению с 0,99 млрд грн неделей ранее.

Об этом сообщает пресс-служба Минфина, передает БизнесЦензор.

На аукционе инвесторам были предложены облигации в гривне сроком обращения 6 месяцев и 2 года, а также ОВГЗ в долларах США с погашением через 1,1 года.

В итоге от размещения гривневых 6-месячных бумаг в государственный бюджет было привлечено 2 млрд грн, а от 2-летних – 894 млн грн. Средневзвешенная доходность 6-месячных гривневых ОВГЗ не изменилась и составила 7,82%, тогда как доходность по 2-летним гривневым бумагам Минфин был вынужден повысить на 29 базисных пунктов – до 10,43%.

В свою очередь, от размещения номинированных в иностранной валюте ОВГЗ было привлечено $112 млн. Средневзвешенная ставка доходности осталась неизменной – 3,5%.

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Доверия властям со стороны инвесторов нет и в нынешних условиях найти источники кредитования будет всё сложнее.
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15.09.2020 20:56 Відповісти
а Україна вже давно на узбіччі всіх інвестицій в Європі, нас обходять не 10-ю, а 100-ю дорогою
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15.09.2020 22:16 Відповісти
"Минфин повысил ставки по ОВГЗ"
- "очень нужны деньги". Зелина "тумбочка", как ни странно, сама по себе не наполняется.
МВФ с его "идиотскими" требованиями послали, другие в долг уже особо-то не дают.
А планов - громадье - увеличить ЗП, пенсии, "большая стройка" итд.

Печатный станок, инфляция и коррупция - как стержень "криворожского экономического чуда"
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15.09.2020 23:24 Відповісти

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