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Зеленський (2438) концесія (182) порт (1374)

Украина может передать в концессию порты "Черноморск" и "Бердянск", – Зеленский

Украина может передать в концессию порты

Президент Украины Владимир Зеленский сообщил, что Украина рассматривает возможность передачи в концессию портов "Черноморск" и "Бердянск", а также приватизацию еще трех портов.

Об этом Зеленский сказал  на совместном брифинге с канцлером Австрии Себастьяном Курцом, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Сейчас мы отрабатываем возможность передачи в концессию портов "Черноморск" и "Бердянск", а также приватизацию трех портов дополнительно", - сказал Зеленский.

Как сообщалось, в августе Министерство инфраструктуры подписало договор с катарской компанией QTerminals о передаче в концессию порта "Ольвия".

В июне Украина подписала договор с ООО "Проектная компания Рисоил-Херсон" и ООО "Рисоил-Херсон" о передаче в концессию Херсонского морского торгового порта. 

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