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Буковель (39) Коломойський (1767) Приватбанк (1769)

"Приватбанк" выбрал организатора продажи отобранной у Коломойского части "Буковеля"

Государственный "Приватбанк" назначил британскую компанию "Экзито Партнерс" эксклюзивным советником и организатором процесса продажи объектов недвижимого имущества, принадлежащих банку.

Об этом сообщает пресс-служба государственного банка, передает БизнесЦензор.

В том числе британская компания займется организацией продажи крупнейшего в Восточной Европе горнолыжного курорта "Буковель", включая отель Radisson Blu Resort и часть горнолыжного комплекса, футбольный стадион "Металлург", учебно-тренировочный комплекс в Днепре и ТРЦ "Приозерный".

Согласно данным на сайте Exito Partners, - это британская фирма, специализирующаяся на консультировании финансовых учреждений и корпораций в сфере продажи непрофильных или проблемных портфелей кредитов и активов.

По данным компании, с момента своего создания в 2010 году она получила и продала портфели двусторонних, синдицированных и проблемных кредитов и активов на сумму более $6 млрд.

Напомним, "Приватбанку" принадлежат две трети комплекса, включая отели "Зирка Буковеля" и Radisson Blu, 16 подъемников и земельные участки. Их задекларированная стоимость составляет 12,6 млрд грн. Остальной частью курорта владеет связанная с Игорем Коломойским компания "Скорзонера".

"Скорзонера" Коломойского, которой принадлежит "Буковель", была поручителем по кредитам рефинансирования, выданных "Приватбанку" при бывших собственниках.

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Как сообщалось, в октябре 2018 года государственный "Приватбанк" уже объявлял конкурс по отбору украинских и международных компаний для привлечения потенциальных инвесторов при продаже курорта "Буковель", отеля "Radisson Blu Resort Буковель", футбольного стадиона и тренировочной базы в Днепре.

Горнолыжный туристический курорт "Буковель" перешел на баланс "Приватбанка" во время национализации финучреждения.

Согласно данным Госреестра прав на недвижимое имущество, речь идет об имуществе в городе Яремче и селе Поляница (Ивано-Франковская область), где расположен горнолыжный курорт "Буковель".

По данным Госреестра юрлиц, конечными бенефициарами ООО "Скорзонера" являются Игорь Коломойский и Геннадий Боголюбов.

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Ха!
Может и удастся отбить часть денег на рефинансирование привата!
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15.09.2020 18:15 Відповісти
невже хтось купить отрейдерений актів?
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15.09.2020 21:58 Відповісти
Игорь Валерьевич,это Вы ?
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16.09.2020 06:58 Відповісти
борги віддай
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16.09.2020 07:28 Відповісти
Риски есть. Если Скорзонера остается. Хотя, для серьезного оператора-вопрос берущийся
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15.09.2020 23:38 Відповісти
Чомусь вже два роки на вкрадене у Бені ніхто не клює.Може тому,що той вкладав у туризм,спорт,а не в рошен?
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16.09.2020 11:58 Відповісти

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