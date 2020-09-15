На подготовку дорог к зимнему сезону уже потрачено 5,3 миллиарда, – Минрегион

В рамках подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов по состоянию на 1 сентября фактически проведен капитальный и текущий ремонт улиц и дорог на 79,22% от общего объема работ на сумму свыше 5,3 млрд грн.

Об этом сообщает пресс-служба Министерства развития общин и территорий, передает БизнесЦензор.

Так, по состоянию на 1 сентября фактически проведен капитальный и текущий ремонт улиц и дорог на 79,22% от общего объема работ на сумму свыше 5,3 млрд грн; подготовлено специализированной техники – 5 143 единицы (81,26%) на сумму почти 181,58 млн грн, подготовлено 269,7 тыс. шанцевых инструментов (81,54%) на сумму почти 2,76 млн грн, заготовлено посыпочного материала и реагентов – 1,3 млн тонн (81,45%) на сумму почти 143,63 млн грн.

В целом на выполнение подготовительных и ремонтных работ в рамках подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020-2021 годов по состоянию на 1 сентября 2020 года использовано 5,63 млрд грн, что составляет 63,45% от запланированного.

Общая сумма средств, использованных для проведения подготовительных работ составляет 9,17 млрд грн (69,15% от плана).

"В рамках подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 года проведено капитального и текущего ремонтов улично-дорожной сети на 10 млн кв. м больше, чем в прошлом году и выделено на выполнение указанных работ на 448 млн грн больше, чем при подготовке к отопительному сезону 2019/2020 годов", – отмечается в сообщении.

По данным Минрегиона, ориентировочный общий плановый объем финансирования работ в рамках подготовки дорожно-мостового хозяйства к работе в осенне-зимний период 2020/2021 годов составляет 8,88 млрд грн.