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Власти Ивано-Франковска решили открыть детсады и школы вопреки карантину

Власти Ивано-Франковска решили открыть детсады и школы вопреки карантину

Горсовет Ивано-Франковска решил возобновить работу детсадов и школ вопреки отнесению города к "красной" зоне карантина.

Как сообщает пресс-служба горсовета, соответствующее решение было принято на внеочередном заседании во вторник, 15 сентября, передает БизнесЦензор.

В частности, городской совет решил обязать руководителей учреждений образования возобновить работу учреждений дошкольного образования с 15 сентября, начальных школ – с 21 сентября, учреждений общего среднего образования и внешкольного образования – с 31 сентября.

"Администрациям учебных заведений обеспечить неукоснительное соблюдение работниками всех санитарно-гигиенических требований для противодействия распространению коронавирусной болезни (COVID-19). Ответственность за состояние здоровья учащихся (воспитанников) – возложить на родителей соискателей образования или лиц, их заменяющих", – сказано в сообщении.

При этом органам Национальной полиции рекомендовано воздержаться от привлечения к ответственности физических или юридических лиц, которые будут действовать в соответствии с этим решением.

Как сообщалось, Кабинет министров продлил адаптивный карантин до 31 октября.

В свою очередь Госкомиссия ТЭБ и ЧС пересмотрела эпидемическое зонирование и внесла в "красную" зону карантина в том числе Ивано-Франковск.

По решению Кабмина, в "красной" зоне, среди прочего, запрещается работа общественного транспорта, посещение учебных заведений, деятельность ТРЦ, кафе и ресторанов.

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