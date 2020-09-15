Гетьманцев анонсировал законопроект о смягчении введения электронных чеков для малого бизнеса

Комитет Верховной Рады по вопросам финансов налоговой и таможенной политики разрабатывает законопроект по условиям введения электронного чека для малого бизнеса.

Об этом сообщил глава комитета Даниил Гетманцев, передает БизнесЦензор.

"Рабочая группа в Комитете разрабатывает совместно с представителями бизнеса законопроект, который смягчит условия введения е-чека. Убежден, мы найдем решение, которое устроит всех тех, кто хочет нормальные, цивилизованные правила игры. Однако, точно не устроит тех, кто, несмотря на здравый смысл, пытается отстоять своё "право на тень", стремясь продолжить обман и государства, и граждан", - написал Гетманцев в Telegram.

Ранее сообщалось, что Государственная налоговая служба разрабатывает механизм проверки действительности фискальных чеков через приложение "Дия".