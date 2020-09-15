Коломойский пытается зарабатывать на аукционах "Энергоатома" по схеме, аналогичной в "Центрэнерго" – эксперт коалиции Энергореформ

На сегодняшний день создается впечатление, что олигарх Игорь Коломойский перешел от зарабатывания на "Центрэнерго" к зарабатыванию на "Энергоатоме".

Об этом на своей странице в Facebook заявил эксперт коалиции "Энергетические реформы" Илья Полулях.

"Механизм почти идентичен, через аукционы, правила для которых установил Кабмин и Аукционный комитет. Если правила проведения аукционов еще адекватные, то в регламенте зашиты механизмы злоупотребления.

право на встречные заявки; право объединять лоты в пакеты при проведении аукционов. При этом размер пакета может быть любым.

Как результат, аукцион по желанию ПРОДАВЦА можно превратить в легализацию "договорняка", - отметил эксперт.

По его словам, это можно сделать, когда продавец выставляет завышенную стартовую цену (чтобы никто точно не согласился начать торги по ней) и ставит высокую гарантию (до 25%).

Таким образом продавец создает барьеры входа на аукцион для нежелательных покупателей и получает контроль над аукционом в следующем этапе (разделение условное) – этапе встречных предложений.

"Здесь как продавец, так и покупатель могут давать встречные предложения и сами выставлять как цену, так и пакет лотов.

Цена конечно же будет ниже стартовой. Покупатель может проигнорировать все предложения и не продать ничего или может принять ЛЮБОЕ встречное предложение.

Продавец также может объединить лоты в большие пакеты лотов, чтобы участники, которые не дали гарантии на весь объем (помним, что гарантия идет от завышенной стартовой цены) не смогли конкурировать, когда начнется торг за большой лот", - пояснил Полулях.

Дальше дело техники – несколько часов имитировать встречные предложения, которые постепенно сближаются у покупателя и продавца и принять заявку на низкой цене. Другие участники, если таковые будут, не смогут конкурировать за большой лот, и "аукцион успешно проведен, а договорняк легализован".

По мнению эксперта, зимой это, вероятно, делало "Центрэнерго", а сейчас это, вероятно, начал делать "Энергоатом".

"И Укргидроэнерго почему-то начал ставить высокий размер гарантии, но там не помню торгов, которые были бы очень похожи на договорняки", - пишет Полулях.

Эксперт считает, что виноват в ситуации кроме непосредственно участников такого договорняка, еще и непосредственно Аукционный комитет.

"Почему?

Они обязаны производить мониторинг за проведением аукционов; Они согласовывают изменения в Регламент (в котором "зашиты" описаны выше "возможности". Они знали о существовании этой проблемы, как минимум начиная с февраля.

Что можно сделать:

Ограничить максимальный объем пакета лотов. Убрать встречные заявки (сделать обычный аукцион на повышение).

Первое уменьшает возможности заговора, второе их убирает.

Конечно, некоторые участники таких аукционов не пользуются такими возможностями и продают честно, а биржа, где проходят торги, не должна выявлять "договорняки" участников, ведь она является просто площадкой, работающей по утвержденным правилам", - пояснил Полулях.

По его словам, привлечь к ответственности участников "договорняков", вероятно, не получится.

"Участники действуют в соответствии с нормативной базой, а объяснение таким результатам торгов найти всегда можно, было бы желание. Вывод – регуляторную дыру в нормативке надо закрыть", - резюмировал эксперт.

Напомним, ранее бизнесмен Игорь Тынный в своей колонке на Цензор.НЕТ сообщал, что Коломойский на схемах в "Центрэнерго" зарабатывает $1,2 млн в сутки.