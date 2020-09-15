Министерство инфраструктуры объявило о начале строительства нового аэродрома в Днепре

Во вторник, 15 сентября, заключен договор на выполнение подготовительных работ для реализации проекта по строительству нового аэродромного комплекса в международном аэропорту "Днепропетровск".

Об этом сообщил министр инфраструктуры Владислав Криклий, передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу министерства.

По словам чиновника, согласно договору, подготовительные работы стартуют уже завтра.

Кроме этого, частный инвестор ООО "НС Днепр" начинает строительство пассажирского и VIP-терминалов с запланированной пропускной способностью до 1000 человек в час.

Также объявлен тендер на отбор генерального подрядчика, который будет выполнять основной объем работ по строительству нового аэродрома.

"Мы начинаем проект по строительству нового аэродромного комплекса в аэропорту Днепра. Сегодня был заключен договор, согласно которому уже завтра стартуют необходимые подготовительные работы", – сказал Криклий.

"Кроме этого, объявлен тендер на отбор генерального подрядчика строительства нового аэродрома. А частный инвестор "НС Днепр" начинает строить новый пассажирский и VIP-терминалы", – добавил министр.

Глава министерства пояснил, что, несмотря на высокую категорию сложности строительства подобных объектов, процесс их проектирования обычно занимает от 9 до 18 месяцев. Поэтому в целях эффективного планирования и расходования выделенных в текущем году средств, было решено определить подготовительные работы как отдельный проект. Его стоимость составит около 12 млн грн.

"Это позволит выполнить важный объем работ для подготовки инфраструктуры и обеспечит непрерывное функционирование аэропорта на время строительства нового аэродромного комплекса", – подчеркнул Криклий.

Министр напомнил, что за бюджетные средства в новом аэропорту "Днепропетровск" планируется построить взлетно-посадочную полосу длиной 3,2 км, оснащенную современными системами навигации, метеорологическим и светосигнальным оборудованием.

Как сообщалось, в апреле Верховная Рада Украины уменьшила расходы госбюджета на проектирование и строительство нового аэродрома в аэропорту Днепра в 2020 году с 1 млрд грн до 100 млн грн.

6 марта 2020 года госпредприятие "Финансирование инфраструктурных проектов" заключило договор на разработку проекта нового аэродрома в аэропорту Днепропетровск (официальное название аэропорта не изменено).

Проектировщика нового аэродрома в аэропорту Днепра выбрали с четвертой попытки. Им стало ООО "Институт Укрдорпроект". Стоимость работ оценивается в 24,5 млн грн. Они должны включать проектирование новой взлетно-посадочной полосы, магистральной и обычной рулежной дорожки, нового перрона и проведение экспертизы проекта.