Госстат зафиксировал падение производства молока и мяса

Производство молока в Украине в январе-августе 2020 года сократилось на 3,8% по сравнению с аналогичным периодом 2019 года – до 6,46 млн тонн.

Об этом говорится в данных Государственной службы статистики, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, за восемь месяцев произведено 2,15 млн тонн мяса (в живом весе), что на 0,2% меньше объемов января-августа предыдущего года.

Производство яиц за отчетный период снизилось на 0,9% – до 11,54 млрд штук.

По данным Госстата, производство молока в Украине в 2019 году сократилось на 3,6% по сравнению с 2018 годом – до 9,7 млн тонн. Производство яиц в 2019 году выросло на 3,4% – до 16,68 млрд штук, мяса (в живом весе) – на 5,3%, до 3,49 млн тонн.