Из коронавирусного фонда уже потрачено 35% от общей суммы

По состоянию на 11 сентября 2020 года с Фонда борьбы с COVID-19 потрачено 22,9 млрд грн из 66 млрд грн, что составляет 35% от общей суммы.

Об этом говорится в сообщении пресс-службы Кабмина, передает БизнесЦензор.

На здравоохранение использовано - 2,3 млрд грн из 16,3 млрд 000 грн, или 14,2%, на социальную защиту - 9,1 млрд грн из 10,6 млрд грн, или 86%, на обеспечение правопорядка - 2,4 млрд грн из 2,5 млрд грн, или 95%. На образование, а именно возврат средств за пробное ВНО, потрачено 52,5 млн грн, или 100% выделенных средств.

На строительство и ремонт дорог использовано 9,1 млрд грн из 35 млрд грн, или 26%, на сферу культуры выделено 1 млрд грн, которые пока не использованы. На восстановление расходов, которые были сокращены при создании Фонда, выделено 524,2 млн грн, которые еще не использованы.

Так, по направлениям направления средств на денежную помощь гражданам, а именно на помощь ФЛП на упрощенной системе налогообложения выделено 1,1 млрд грн, из которых использовано 810,3 млн грн, или 73,2%.

Также в Фонде борьбы с COVID-19 на доплаты работникам по ликвидации COVID-19 выделено 8,6 млрд грн, из которых использовано 2,5 млрд грн, или 29%.

На меры по предотвращению вспышек COVID-19 предусмотрено 46,1 млрд грн, из которых использовано 11,3 млрд грн, или 24,5%.

Кроме того, на социальную поддержку предусмотрено 9,4 млрд грн, из которых использовано 8,2 млрд грн, или 87,2%.