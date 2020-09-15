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Рада ограничила начисление пени и процентов по микрозаймам

Рада ограничила начисление пени и процентов по микрозаймам

Верховная Рада приняла закон "О внесении изменений в некоторые законы Украины относительно потребительского кредитования и формирования и обращения кредитных историй".

Как передает БизнесЦензор, за принятие соответствующего законопроекта №1109 во втором чтении и в целом проголосовали 310 народных депутатов.

Согласно пояснительной записке к законопроекту, его целью является нормирование сферы микрокредитования и повышение качества системы кредитных историй физических лиц.

Документом предусмотрено исключить из перечня договоров, на которые не распространяется действие закона "О потребительском кредитовании" кредитные договоры, заключаемые на срок до одного месяца, а также кредитные договоры, общий размер кредита по которым не превышает одной минимальной заработной платы. Кроме того, одновременное применение штрафа и пени за нарушение потребителем обязательства по договору о потребительском кредите запрещено

При этом законом предложено ограничить совокупную сумму платежей, подлежащих уплате потребителем по договору о потребительском кредите на сумму до одной минимальной зарплаты ( включая неустойки (штраф, пеня), процентную ставку, другие платежи), двойной суммой, полученной потребителем по такому договору.

Условием получения такого кредита будет согласие потребителя на передачу информации по этому кредиту хотя бы в одно бюро кредитных историй.

В то же время кредитодатель будет обязан передавать информацию о всех потребительских кредитах (включая переуступку прав требования) хотя бы в одно бюро кредитных историй.

При этом в случае продажи, переуступки права требования по договору о потребительском кредите кредитодатель обязан предоставить информацию о новом кредиторе всем бюро кредитных историй, в которые передавалась информация по такому договору.

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Рада ограничила начисление пени и процентов по микрозаймам - Цензор.НЕТ 1817
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15.09.2020 17:05 Відповісти
Ну наконец-то Парламент станет на сторону народа, а не Ростовщиков!
Суммы которые ростовщики сдерут сверх кредита 5000 грн. могут быть всего-то не больше 10000 грн.
Ура, товарищи!
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16.09.2020 10:10 Відповісти
При этом депозитная ставка сейчас около 12% годовых.
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16.09.2020 10:11 Відповісти

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