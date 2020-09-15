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СНБО заметил угрозу национальной безопасности от возобновления работы "ВКонтакте"

СНБО заметил угрозу национальной безопасности от возобновления работы

Активизация работы российских социальных сетей накануне местных выборов в Украине может нести угрозу национальной безопасности.

Об этом заместитель секретаря Совета национальной безопасности и обороны Сергей Демедюк заявил, комментируя информацию о возобновлении работы на территории страны мобильного приложения соцсети "ВКонтакте", передает БизнесЦензор со ссылкой на пресс-службу СНБО.

По его словам, после применения санкций против российской соцсети "ВКонтакте" украинские правоохранительные органы предпринимают меры по реализации ограничений. В то же время российские спецслужбы, применяя возможности разработчиков программного обеспечения, ищут новые методы обхода санкций. В частности, недавно в очередной раз была обновлена работа прокси в мобильном приложении и предоставлен доступ к "ВКонтакте" украинским пользователям.

"С момента применения санкций мы видим периодическое распространение информации о восстановлении доступа к этой соцсети на территории Украины, даже несмотря на нестабильную работу прокси. Мы уверены, что это приложение используется российскими спецслужбами для сбора данных о гражданах Украины и всех, у кого оно установлено", – отметил Демедюк.

Он добавил, что активизация работы приложения имеет целью не предоставление пользователям доступа к соцсети без применения дополнительных сервисов для обхода санкций, а сбор данных и распространение дезинформации.

"Такие действия обычно проводятся накануне знаменательных событий. Сейчас это проведение в Украине местных выборов", – подчеркнул Демедюк.

В СНБО подчеркивают, что специалисты Национального координационного центра кибербезопасности взаимодействуют с международными коллегами и партнерами для выработки мер по реагированию и блокировки работы мобильного приложения "ВКонтакте" на территории Украины.

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Как сообщалось, ранее стало известно, что приложение запрещенной в Украине российской социальной сети "ВКонтакте" стало доступно в Украине без использования VPN. В то же время веб-версия соцсети по-прежнему не работает.

Напомним, 14 мая 2020 года президент Владимир Зеленский продлил санкции против российских социальных сетей. В том числе, в Украине запрещена работа "ВКонтакте", "Одноклассники", "Яндекс" и Mail.ru.

Напомним, впервые санкции против российских соцсетей были введены в мае 2017 года.

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И зачем запрещать?кому надо , прекрасно пользуется ВК и ОК...
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15.09.2020 14:55 Відповісти

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