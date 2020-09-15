Глава Совета НБУ увидел позитивные эффекты от обесценивания гривни

Снижение курса гривни по отношению к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей, увеличению поступлений в госбюджет и позитивное влияние на выравнивание баланса внешней торговли товарами.

Как передает БизнесЦензор, об этом глава Совета НБУ Богдан Данилишин сообщил на своей странице в сети Facebook.

"В условиях плавающего обменного курса гривни, определенного в ежегодных Основных принципах денежно-кредитной политики, ослабление курса гривни к иностранным валютам будет способствовать сбалансированию макроэкономических показателей", – написал Данилишин.

Глава Совета НБУ добавил, что снижение курса также будет иметь позитивное влияние на внешнеторговый баланс.

"В среднесрочной перспективе обесценивание курса гривни будет иметь положительный эффект на выравнивание баланса торговли товарами, однако его краткосрочный эффект будет умеренным", – считает Данилишин.

Кроме того, по словам главы Совета НБУ, ослабление курса гривни окажет положительное влияние на увеличение поступлений в государственный бюджет от таможенных пошлин в иностранной валюте, сумма которых рассчитывается по официальному курсу Национального банка.

При этом Данилишин не видит существенных рисков от снижения курса гривни для ускорения инфляции, экономической активности, обслуживания госдолга и стабильности банковской системы.

В то же время, по его мнению, ослабление гривни может быть связано с ростом спроса на безналичную иностранную валюту со стороны клиентов банков, прежде всего на условиях "форвард", что "может свидетельствовать об усилении девальвационных ожиданий экономических субъектов на фоне неопределенности с распространением эпидемии COVID-19 и возможности введения новых ограничений экономической активности в Украине".

"Учитывая вышесказанное, Национальный банк пока воздерживается от проведения интервенций по продаже иностранной валюты на межбанковском валютном рынке, однако осуществляет активный мониторинг состояния межбанковского рынка и в случае необходимости обеспечит достаточное предложение иностранной валюты для сбалансирования спроса и предложения", – добавил глава Совета НБУ.

Как сообщалось, накануне курс гривни впервые с марта упал ниже отметки 28 грн/$.