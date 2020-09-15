Нацбанк предупредил о последствиях отмены закона о Фонде гарантирования

Глава Нацбанка Украины Кирилл Шевченко во время заседания Конституционного суда отметил, что признание неконституционным закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" разрушит систему гарантирования вкладов, подорвет доверие к банковской системе и повредит интересам государства и граждан.

Об этом сообщает пресс-служба НБУ, передает БизнесЦензор.

"Цель закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" всегда была и остается неизменной - защищать права и интересы граждан, вкладывающих средства в украинские банки. Фонд гарантирования вкладов создавался для повышения доверия к банковской системе. С этой задачей он успешно справился. Нормы закона защитили почти 2 млн вкладчиков. в течение 2014-2020 годов им было выплачено более 90 млрд грн гарантированного государством возмещения", - добавил Шевченко.

Сегодня Конституционный суд продолжил рассмотрение дела о конституционности закона "О системе гарантирования вкладов физических лиц" на открытой части пленарного заседания в форме устного производства.

КС в июне 2020 года возобновил рассмотрение дела по представлению Верховного суда Украины от 2015 года о соответствии Конституции закона №4452-VI "О системе гарантирования вкладов физических лиц".

Согласно материалам суда, рассматривается конституционность статьи закона, которой требования вкладчиков-физлиц, превышающие размер покрываемой Фондом гарантирования вкладов физических лиц (ФГВФЛ) суммы (200 тыс. грн), были смещены с третьей на четвертую очередь, а требования ФГВФЛ – с пятой на третью. В документе отмечается, что выплаты гарантированного возмещения не доходят до лиц, находящихся в четвертой очереди и дальше.

В представлении также указано, что когда гарантирование вкладов физлиц регулировалось законами от 2001 года, у ФГВФЛ отсутствовали полномочия нормативного регулирования системы гарантирования вкладов физлиц, выведения неплатежеспособных банков с рынка, осуществления регулирования деятельности банков, а также введения временной администрации и ликвидации банков.