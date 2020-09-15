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Київ (4602) купівля (1306) Порошенко (1784) Roshen (168)

Roshen Порошенко купил Дворец культуры имени Королева в Киеве за 66 млн

Roshen Порошенко купил Дворец культуры имени Королева в Киеве за 66 млн

Кондитерская корпорация Roshen приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве за 66,4 млн грн для создания на его базе многофункционального концертного зала.

Как сообщает пресс-служба компании, более подробная информация о проекте будет предоставлена позднее, передает БизнесЦензор.

Дворец культуры им. С.П.Королева – нежилое здание общей площадью 5727,2 кв. м на ул. Николая Василенко, 15-А, – был выставлен на продажу на торговой площадке СЕТАМ.

Согласно информации на сайте СЕТАМ, объект находился на балансе "Укргазбанка" и неоднократно выставлялся на продажу на протяжении последних лет.

На аукционе 31 августа он был продан по стартовой цене 66,38 млн грн. Заявки на участие в аукционе подали две компании, но одна их них не уплатила гарантийный взнос.

Как сообщалось, осенью 2019 года бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.

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Топ коментарі
+35
Пойди заявись, составь конкуренцию.
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15.09.2020 14:52
+18
Это рядом с парком Орли на Отрадном. Здание убитое уже несколько лет. Хорошо, что хоть кто-то купил. Там можно или многоэтажки строить или сделать шикарный ДК типа Дворца "Украина". Территория позволяет.
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15.09.2020 14:56
+16
Отлично. Одним бомжатником в Киеве станет меньше.
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15.09.2020 15:02
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и не говори.. нарИд толпами валит в магазины и покупает товары от Рошен.. Видать нехило нарИд на войне наживается-то))
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15.09.2020 14:58 Відповісти
Удивительно просто, зебилы.
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15.09.2020 14:58 Відповісти
Расходы на ОП(г) в 2021 году вырастут почти на 40% до 1,27 млрд грн, на Раду - на 12% до 2,28 млрд грн, на Кабмин - на 13% до 1,1 млрд грн, - проект Госбюджета...

.. а субсидии и финансирование социальных сфер - сократили..
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15.09.2020 15:01 Відповісти
Все вірно, нахріна тим 73% субсидії?

Вони повинні забезпечити небідне життя ОП, Раді та Кабміну.
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15.09.2020 19:53 Відповісти
А Владимир свет Александрович видал как на поправился? Мордашка уж совсем круглая стала... Вот уж кто страдает, бедняжка! Вот кто о благе народном печётся, ночи недосыпает, всё об Отчизне думает!
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15.09.2020 17:40 Відповісти
Ну до порохнявого ему далеко..еще поправляться и поправляться...
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16.09.2020 17:44 Відповісти
Вот это я понимаю честный аукцион когда есть только один участник забирающий недвижимость за копейки.
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15.09.2020 14:46 Відповісти
Пойди заявись, составь конкуренцию.
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15.09.2020 14:52 Відповісти
66 млн. за старую развалину в депрессивном районе на Борщаге это копейки? да и продавец - Банк, получивший этот обьект в ипотеку и уже несколько раз пытавшийся безуспешно продать этот обьект
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15.09.2020 16:01 Відповісти
Нічо.
Для зєбанатів і лахтинських піде до купи з «украдєнной фабрікой Карли Маркса» і «Ліпєцкой канфєтной фабрікой, обогатівшей налогамі Рассію».
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15.09.2020 19:51 Відповісти
Максимьюку...Да..да..Скажи еще что он купил это здание себе в убыток чтобы поддержать хиреющую экономику Украины...
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16.09.2020 03:21 Відповісти
це все що ти змогло висрати?
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16.09.2020 07:25 Відповісти
Тролье, ты хоть имя свое напиши настоящее....Наверное сцышь от страха как бы кто не узнал? Ничего, все равно найдут и набью морду...
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16.09.2020 17:43 Відповісти
всреся і обісцися, а потім це все з'їси
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17.09.2020 06:20 Відповісти
А ты, небось, хотел бы, чтоб за сей "дворец" заплатили, как за гостиницу Днепр -- 1,1 миллиард грн?
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15.09.2020 17:43 Відповісти
66 млн за этот заброшенный мавзолей копейки? ну ну
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15.09.2020 19:36 Відповісти
На этом месте хорошо впишутся парочка многоэтажек. Навар будет в сотнираз выше вложений.
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15.09.2020 14:48 Відповісти
так шо, готов поспорить на 100 баксов, шо Рошен там построит многоэтажки?
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15.09.2020 16:06 Відповісти
Че не участвовал? С барышей бы лапши бы наварил- до новых веников "зубажілых" бы окормлял...
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15.09.2020 18:26 Відповісти
Это рядом с парком Орли на Отрадном. Здание убитое уже несколько лет. Хорошо, что хоть кто-то купил. Там можно или многоэтажки строить или сделать шикарный ДК типа Дворца "Украина". Территория позволяет.
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15.09.2020 14:56 Відповісти
асфальт краще
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16.09.2020 07:26 Відповісти
Отлично. Одним бомжатником в Киеве станет меньше.
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15.09.2020 15:02 Відповісти
Есть деньги - есть покупки.
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15.09.2020 15:12 Відповісти
Дєньгі єсть, зебілльо тупе! І на ДК і на революцію. А ви там з Вавой дєржитесь.
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15.09.2020 15:12 Відповісти
Будущий штаб майдана.
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15.09.2020 15:31 Відповісти
Не исключено.
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15.09.2020 17:44 Відповісти
А потім, після майдану, зьозіка туди пристроять - талант членограя треба використовувати по призначенню
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16.09.2020 00:00 Відповісти
Сабачку гаварчщую паказивать будут (с)
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16.09.2020 02:57 Відповісти
Янукович колысь тоже Зоряный прикупал
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15.09.2020 15:57 Відповісти
да нихрена твой янукович не прикупал. по беспределу партия регионов разместила там свой штаб, как всегда. Это "барыга марадьор" Порошенко покупает за реальные деньги с уплатой налогов, а ваши сраные януковичи, зєлєнские одни убытки фиксируют
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15.09.2020 16:04 Відповісти
Зебил и рашисты тупо ненавидят Пороха за честность его бизнеса:платит налогов в казну больше,нежели самый богатый олигарх Ахметов со множества с пол-Украины своих предприятий,включая газдобычу!И не копейки личных денег не дал в помощь ВСУ за годы войны с Рашкой,а Порох - 500 млн гривень собственных отстегнул!Как и другие патриоты!
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15.09.2020 17:10 Відповісти
честность*** - гыыыы!
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16.09.2020 00:04 Відповісти
золотарю...Тролье, что то ты невпопад всралось...порохнявый "пожертвовал" 500 млн. из тех нескольких миллиардов что украл....Ну такое неслабое "пожертвование"....
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16.09.2020 03:15 Відповісти
В 2015 р. команія АйСіЮ, так, випадково, купила у Ахметова акції по 35% вартості а в 2017 р. після введення в" Рота дам плюс" продала за 250%...
І Порошенко звичайно до цього жодним боком!
Як жодним боком той же Порошенко не має стосунку до грабіжницького "Зеленого тарифу" пропханого через Раду за допомогою партії БПП...
Зеленський - неймовірне лайно, але треба бути справедливим і мати мужність називати свої речі іменами.
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16.09.2020 07:01 Відповісти
400 $ за метр и земелька, 1,7 Га, вокруг в придачу. Сколько нынче стоит там соточка. Неплохая сделка для кого-то. Квартиры столько стоят в центре.
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15.09.2020 16:24 Відповісти
не сумуй, смоктунця від Зе!біла ж отримав, значить працевлаштований?
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15.09.2020 16:57 Відповісти
Скорее всего ради земли и взяли. 2.4млн долларов за подобный актив в столице это недорого.
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15.09.2020 17:15 Відповісти
А затраты, что бы построить квартиры вы высчитали? Может, овчинка выделки не стоит.
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15.09.2020 18:42 Відповісти
За квартири платять "інвестори-лохи", щей прибуток добрий забезпечують госпідорям будівництва. Собівартість 1 кв.м. приблизно 200 дол. так що не розоряться!
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16.09.2020 07:05 Відповісти
В Австралии построят больницу, которая будет полностью работать благодаря ВИЭ, а у нас во время пандемии конфетные фабрики открывают))

https://kosatka.media/news?page=2
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15.09.2020 17:26 Відповісти
Котлеты отдельно, мухи отдельно, пожалуйста.
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15.09.2020 17:45 Відповісти
Всем бросить работу и больницы с ветряками строить? А в Австралии, конфетные фабрики позакрывали в пандемию? Ответьте на эти два простеньких вопроса.
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15.09.2020 18:44 Відповісти
Там и пандемии как таковой не было! Единичными случаями отделалась.
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16.09.2020 00:06 Відповісти
Это лучше, чем паства
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15.09.2020 17:39 Відповісти
не вкрав. а купив і не вивіз гроші в кацапстан. молодець
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15.09.2020 20:22 Відповісти
наша "еліта", гроші вивозить не кацапстан а в протилежному напрямку, навіть ЗаЖОПісти
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16.09.2020 07:09 Відповісти
Прикольно.
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15.09.2020 22:20 Відповісти
порохнявый потратил бы хоть копейку на помощь семьям погибших в Иловайске и Дебальцево по его вине! Нет, дохода это не принесет...его еврейское естество против такой "растраты денег"...
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16.09.2020 03:11 Відповісти
ПО 414$ ЗА МЕТР !!!??? + ПРИЛЕГАЮЩАЯ ТЕРРИТОРИЯ !!!??? В КИЕВЕ !!!???
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16.09.2020 06:04 Відповісти
Да. Сделай, Порошенко, там концертный зал для зебыдла. Шоб они тебя оплевали очередной раз.
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16.09.2020 08:44 Відповісти

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