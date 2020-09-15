Roshen Порошенко купил Дворец культуры имени Королева в Киеве за 66 млн
Кондитерская корпорация Roshen приобрела Дворец культуры им. С.П. Королева в Киеве за 66,4 млн грн для создания на его базе многофункционального концертного зала.
Как сообщает пресс-служба компании, более подробная информация о проекте будет предоставлена позднее, передает БизнесЦензор.
Дворец культуры им. С.П.Королева – нежилое здание общей площадью 5727,2 кв. м на ул. Николая Василенко, 15-А, – был выставлен на продажу на торговой площадке СЕТАМ.
Согласно информации на сайте СЕТАМ, объект находился на балансе "Укргазбанка" и неоднократно выставлялся на продажу на протяжении последних лет.
На аукционе 31 августа он был продан по стартовой цене 66,38 млн грн. Заявки на участие в аукционе подали две компании, но одна их них не уплатила гарантийный взнос.
Как сообщалось, осенью 2019 года бывший президент Украины и нардеп Петр Порошенко перерегистрировал часть своего кондитерского бизнеса Roshen на старшего сына Алексея.
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.. а субсидии и финансирование социальных сфер - сократили..
Вони повинні забезпечити небідне життя ОП, Раді та Кабміну.
Для зєбанатів і лахтинських піде до купи з «украдєнной фабрікой Карли Маркса» і «Ліпєцкой канфєтной фабрікой, обогатівшей налогамі Рассію».
І Порошенко звичайно до цього жодним боком!
Як жодним боком той же Порошенко не має стосунку до грабіжницького "Зеленого тарифу" пропханого через Раду за допомогою партії БПП...
Зеленський - неймовірне лайно, але треба бути справедливим і мати мужність називати свої речі іменами.
https://kosatka.media/news?page=2