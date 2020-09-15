Группа Ахметова оспорит в суде передачу медиа-активов Курченко компании Коломойского

"Медиа Группы Украина" Рината Ахметова считает повторный конкурс по отбору управляющего активами "Украинского Медиа Холдинга" Сергея Курченко проведенным непрозрачно и с нарушением действующего законодательства.

Об этом говорится в официальном заявлении МГУ, текстом которого располагает Интерфакс-Украина, передает БизнесЦензор.

"Заявляем, что права "Медиа Группы Украина" как равноправного участника конкурса были нарушены. "Медиа Группа Украина" обращается в суд и обжалует действия АРМА. Считаем, что результаты конкурса должны быть отменены", – сказано в заявлении.

По мнению МГУ, передача имущества, имущественных и корпоративных прав, ценных бумаг УМХ должна происходить в соответствии с нормами действующего законодательства через электронную систему ProZorro и с открытыми данными предварительно проведенной оценки активов, выставляемых на конкурс.

Как сообщалось, "1+1 Интернет" Игоря Коломойского победило в конкурсе на управление активами медиахолдинга УМХ, предложив, по данным АРМА, наиболее выгодные экономические условия управления активами, в том числе самую высокую сумму гарантированных ежемесячных перечислений в государственный бюджет в размере 5 млн грн, а также прогнозируемые поступления в госбюджет в сумме почти 8 млн грн ежемесячно.

В первом конкурсе на активы UMH Курченко претендовали семь компаний: ООО "1+1 Интернет" (входит в холдинг "1+1 media" Игоря Коломойского); ООО "Телерадиокомпания "Шансон" Евгения Евтухова; ООО "Эра-Медиа", которое, по данным СМИ, контролирует нардеп Андрей Деркач; ООО "Коммуникационный хаб "Экономика" (принадлежит Константину Паршину); Объединенная медиа группа Максима Варланова; ООО Зручно и ООО "Издательство Украинский Медиа Дом".

Ранее сообщалось, что олигарх Игорь Коломойский заявил, что внештатный советник главы Офиса президента Михаил Подоляк давит на руководство Агентства по розыску и менеджменту активов в вопросе избрания победителя конкурса на управление активами "Украинского медиа холдинга" беглого Сергея Курченко.

По словам Коломойского, победителем конкурса может быть объявлено ООО "Издательство Украинский Медиа Дом", которое напрямую связано с владельцем "УМХ" (чьи активы арестованы) Сергеем Курченко, находящимся в розыске.

UMH - украинская медиакомпания, занимающаяся производством контента для всех видов медиа, таких как: пресса, радио, интернет, телевидение. Принадлежала беглому бизнесмену из окружения семьи Януковича Сергею Курченко.