Минэнерго анонсировало изменения в правила продажи электроэнергии "Энергоатома"

Министерство энергетики выступает за новые принципы формирования пакетов лотов, которые НАЭК "Энергоатом" и другие государственные генерации выставляют на аукционы для продажи по двусторонним договорам с целью не допущения занижения цены.

Как сообщает пресс-служба министерства, проект новых правил проведения торгов будет вынесен на заседание аукционного комитета 15 сентября, передает БизнесЦензор.

"НАЭК "Энергоатом" 11 сентября на аукционе объединил лоты в пакет 1000 МВт, что привело к ограничению конкуренции, а госпредприятие продало электроэнергию по ценам ниже рыночных. Министерство не может допустить подобной политики госкомпании", – сказано в сообщении.

Минэнерго ожидает, что новые правила проведения торгов позволят избежать таких ситуаций, обеспечить достаточную конкуренцию на торгах (и, соответственно, более высокую цену) и одновременно возможность продавать электроэнергию в достаточных объемах, чтобы избежать небалансов.

Как сообщалось, "Энергоатом-Трейдинг" на торгах 11 сентября продал ООО "Юнайтед Энерджи", связанной с группой Игоря Коломойского и партнеров, 1,47 млн МВт-ч электроэнергии базовой нагрузки с поставкой в октябре-ноябре по цене 1,12 грн за кВт-чт (без НДС), тогда как на рынке на сутки вперед (РСВ) цена составляет около 1,5 грн за кВт-ч.

По оценке главы комитета Верховной Рады по вопросам энергетики и ЖКХ Андрея Геруса, в результате этого аукциона "Энергоатом" потерял 300-400 млн грн.

По словам Геруса, за последние месяцы НАЭК продавал часть своей электроэнергии на аукционах крупными лотами ферросплавным заводам, "Юнайтед Энерджи" (группа "Приват" Игоря Коломойского) и "Д.Трейдингу" (группа ДТЭК Рината Ахметова) по цене 1,05 грн - 1,14 грн за кВт-час, тогда как на РСВ цена выросла за месяц на 25% – до около 1,5 грн за кВт-ч.

Герус добавил, что одновременно "Энергоатом" на торгах на РСВ последние три дня продает лишь 2-11% выставленных объемов, а остальные его заявки в результате реализуются на балансирующем рынке по цене 0,8 грн за кВт-час.

"Фактически такой трейдинг просто помогает формировать высокую цену, которой пользуются другие (в основном частные) компании-продавцы электроэнергии", – заявил глава профильного комитета.