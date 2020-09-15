"Метинвест" Ахметова выкупит евробонды на $290 миллионов за счет новых облигаций

Холдинг "Метинвест" Рината Ахметова и Вадима Новинского предложил выкупить свои еврооблигации с погашением в 2021 и 2023 годах на общую сумму до $290 млн, в том числе за счет выпуска новых еврооблигаций.

Об этом отмечается в сообщении "Метинвест" на Ирландской фондовой бирже, сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Целью предложения … является проактивное управление и продление срока погашения долга эмитента, а также использование благоприятных рыночных условий для рефинансирования облигаций, чтобы обеспечить более стабильную и долгосрочную структуру капитала с более низким риском рефинансирования", – говорится в сообщении.

"Метинвест" напоминает, что в обращении находятся его еврооблигации-2021 номинальным объемом $115,31 млн и еврооблигации-2023 номинальным объемом $504,52 млн. Согласно предложению, объем выкупа еврооблигаций-2023 ограничен условием оставить этот выпуск в обращении в объеме не менее $300 млн. В частности, указано, что если все евробонды-2021 будут поданы для выкупа, то объем выкупа евробондов-2023 составит до $164,25 млн.

"Метинвест" также сообщил, что уже получил от держателя евробондов-2021 на $80,8 млн информацию о намерении пойти на такой выкуп. Если такое намерение будет подтверждено, то для общего согласия на операцию по этим бумагам понадобится участие держателей этих бондов еще примерно на $5,7 млн.

Согласно обнародованным условиям, еврооблигации-2021 выкупаются по цене 103% от номинала, еврооблигации-2023 – по 104,25% от номинала.

Заявки на выкуп принимаются до 28 сентября включительно. Ранняя ожидаемая дата расчетов – 1 октября, финальная – 16 октября.

Как сообщалось, в октябре 2019 года группа "Метинвест" провела выкуп евробондов с погашением в 2023 году на $440 млн из общей суммы выпуска в $944,52 млн за счет размещения двух новых выпусков евробондов: с погашением в 2029 году на $500 млн со ставкой 7,75% годовых и с погашением в 2025 году на 300 млн евро под 5,625% годовых.