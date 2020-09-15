МЭА ухудшило прогноз падения спроса на нефть

Международное энергетическое агентство (МЭА) ухудшило прогноз снижения спроса на нефть в текущем году с 8,1 млн баррелей в сутки до 8,4 млн б/с, говорится в свежем отчете.

Об этом со ссылкой на Интерфакс-Украина сообщает БизнесЦензор.

"Увеличение числа случаев заболеваний COVID-19 во многих странах, локальные меры изоляции, продолжающая дистанционная работа и слабый сектор авиаперевозок привели к пересмотру наших оценок спроса на третий и четвертый кварталы в сторону понижения на 0,1 и 0,6 млн баррелей в день соответственно", - говорится в отчете.

"В 2021 году спрос вырастет на 5,5 млн баррелей в сутки. Китай продолжает уверенно восстанавливаться, в то время как Индия снова демонстрирует слабость", - пишет МЭА.

Аналитики агентства также отмечают, что мировые поставки нефти в августе выросли на 1,1 млн б/с - до 91,7 млн б/с по мере ослабления квот ОПЕК+, но это все равно было на 9,3 млн б/с меньше, чем годом ранее.

"После двух месяцев роста восстановление в странах, не участвующих в сделке ОПЕК +, в августе застопорилось. Добыча в США упала на 0,4 млн баррелей в день из-за урагана "Лаура", вызвавшего аварийные остановки. Ожидается, что в 2020 году общий объем поставок из стран не-ОПЕК сократится на 2,6 млн баррелей в сутки, а в следующем году ожидается небольшое восстановление на 0,5 млн баррелей в сутки", - ожидает МЭА.