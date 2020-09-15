НАБУ проверяет операции иностранцев с облигациями Украины в 2019 году, – СМИ

Национальное антикоррупционное бюро Украины направило ряду банков запрос на предоставление информации о проведенных ими операциях с нерезидентами по купле-продаже облигаций внутреннего госзайма.

Об этом агентству Интерфакс-Украина сообщили несколько источников на рынке, передает БизнесЦензор.

Один из собеседников уточнил, что НАБУ интересует доходность облигаций и была ли она завышенной без определения того, что является завышенной доходностью.

В 2019 году портфель ОВГЗ нерезидентов вырос с 6,35 млрд грн до 115,78 млрд грн. К началу марта 2020 года до начала эпидемии COVID-19 он достиг 126,4 млрд грн, однако затем начал сокращаться и на сегодня составляет 85,33 млрд грн.

В минувшем году ставки по ОВГЗ упали с 18,5-19,5% годовых до 11-12% годовых, а сроки размещения выросли с 3-12 месяцев до 2-5 лет.

Ряд народных депутатов высказывался, что такой резкий рост доли нерезидентов на рынке произошел из-за якобы завышенной Минфином доходности.