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долар (404) золото (275)

Цены на золото растут на фоне снижения курса доллара

Цены на золото растут на фоне снижения курса доллара

Цена на золото во вторник утром растет, инвесторы ожидают заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, в то время как курс доллара по отношению к другим основным мировым валютам снижается, свидетельствуют данные торгов.

Об этом со ссылкой на Прайм сообщает БизнесЦензор.

Утром во вторник цена декабрьского фьючерса на золото на нью-йоркской бирже Comex росла на 0,68%, или на 13,4 доллара, до 1977,05 доллара за тройскую унцию. Декабрьский фьючерс на серебро дорожал на 1,35%, до 27,723 доллара за унцию.

Основное внимание участников торгов сосредоточено на заседании ФРС, которое станет завтра первым после заявлений главы Федрезерва Джерома Пауэлла о корректировке подхода к своей политике. Кроме того, ожидается, что в рамках сентябрьского заседания регулятор опубликует новые макроэкономические прогнозы.

Поддержку слиткам оказывает снижение курса доллара. Ослабление доллара оказывает поддержку стоимости золота, так как в этом случае оно становится дешевле для держателей иностранной валюты. Доллар дешевеет сейчас, в частности, и против евро, и против иены.

"Золото выглядит устойчивым, в основном из-за более слабого доллара, а также из-за небольшого снижения доходности казначейских облигаций США", — сказал Эдвард Мейр, аналитик ED&F Man Capital Markets.
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