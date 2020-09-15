В работе онлайн-сервиса покупки билетов "Укрзализныци" произошел сбой
В работе онлайн-системы продажи железнодорожных билетов в ночь на 15 сентября произошел сбой.
Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.
"Работу booking.uz.gov.ua восстановлено, сервис работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.
Ранее компания сообщила, что из-за сбоя перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua.
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