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В работе онлайн-сервиса покупки билетов "Укрзализныци" произошел сбой

В работе онлайн-сервиса покупки билетов

В работе онлайн-системы продажи железнодорожных билетов в ночь на 15 сентября произошел сбой.

Об этом сообщает АО "Укрзализныця", передает БизнесЦензор.

"Работу booking.uz.gov.ua восстановлено, сервис работает в обычном режиме", - говорится в сообщении.

Ранее компания сообщила, что из-за сбоя перестал работать онлайн-сервис покупки железнодорожных билетов booking.uz.gov.ua.
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