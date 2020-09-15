Неплатежи клиентов "Житомиргаза" почти вдвое превышают долги компании

По состоянию на 1 июля 2020 года долги клиентов АО "Житомиргаз" за полученные услуги по распределению газа составляют 32 млн грн. Такие неплатежи в 1,7 раза превышают задолженность компании перед Оператором ГТС.

Об этом сообщает пресс-служба "Житомиргаза", передает БизнесЦензор.

"Значительную сумму задолжали компании теплокоммунэнерго - их долг составляет почти 12 млн. грн. Остальные долгов приходятся на бытовых потребителей", - сообщает "Житомиргаз".

В этом году на рост долгов и ухудшение расчетов клиентов "Житомиргаза" повлиял мораторий на применение штрафных санкций к должникам, введенный правительством из-за пандемии коронавируса.

"Неделю назад мы направили в Верховную Раду информацию по расчетам с Оператором ГТС и расчетам с нами по всем категориям потребителей. Теперь имеем четкую тенденцию - значительное, почти двукратное превышение долгов потребителей за нашей задолженностью перед Оператором ГТС. Она сформирована в первой половине года - когда из-за карантина расчеты потребителей за услуги доставки газа значительно ухудшились. Некоторые потребители ошибочно приняли это как сигнал вообще не платить за коммунальные услуги. Хотя на самом деле речь идет лишь о временном моратории на начисление пени", - отметил финансовый директор "Житомиргаза" Дмитрий Конюх.

За месяц до отопительного периода "Житомиргаз" призывает своих клиентов не допускать накопления задолженности по лицевым счетам и своевременно рассчитываться за предоставленные услуги по распределению. Ведь от своевременной оплаты зависят надежность и бесперебойность газоснабжения в отопительный сезон 2020-2021 годов и расчеты с Оператором ГТС.