Фондовый рынок США растет из-за новостей о вакцине против коронавируса

Американские фондовые индексы повысились по итогам торгов в понедельник, отыграв большую часть потерь прошлой недели на фоне признаков прогресса в разработке вакцины от коронавируса и роста активности в сфере слияний и поглощений.

Об этом со ссылкой на Интерфакс сообщает БизнесЦензор.

По итогам прошлой недели индикаторы Dow Jones и S&P 500 снизились на 1,7% и 2,5%, тогда как Nasdaq Composite потерял 4,1%, продемонстрировав максимальное недельное падение с недели, завершившейся 20 марта, согласно данным Dow Jones Market Data.

Оптимизму инвесторов, в частности, способствовала новость о том, что англо-шведская фармацевтическая компания AstraZeneca и Оксфордский университет возобновили клинические испытания вакцины от COVID-19, приостановленные 6 сентября из-за возможного побочного эффекта у одного из добровольцев. В сообщении на сайте компании отмечается, что решение о возобновлении испытаний было принято после того, как британское Управление по контролю лекарственных средств и изделий медицинского назначения (MHRA) подтвердило их безопасность. Котировки ADR AstraZeneca в Нью-Йорке выросли на 0,5%.

Тем временем главный исполнительный директор Pfizer Inc. (SPB: PFE) Алберт Бурла сказал, что компания будет знать, работает ли ее вакцина от коронавируса, к концу октября, и в случае, если она будет одобрена, ее можно будет использовать в США к концу года. Pfizer разрабатывает вакцину совместно с германской BioNTech. Акции Pfizer подорожали на 2,6%.

"Все еще существует множество неопределенностей, и разработка эффективной вакцины - это долгосрочный процесс, - пишет рыночный аналитик AxiCorp Милан Куткович, слова которого приводит MаrketWatch. - Однако инвесторы позитивно реагируют на любой прогресс в борьбе против COVID-19".

Кроме того, поддержку рынку оказали новости, касающиеся различных сделок компаний, включая планы партнерства между американской Oracle Corp. (SPB: ORCL) и китайской ByteDance Ltd.

Котировки акций Oracle поднялись на 4,3%. ByteDance, владелец TikTok, выбрала Oracle среди американских компаний, претендовавших на приобретение операций популярного сервиса обмена короткими видео в США, сообщила газета The Wall Street Journal со ссылкой на осведомленные источники.

Oracle в понедельник подтвердила, что ByteDance уже направила в Минфин США предложение о сделке, согласно которому Oracle будет выступать в качестве "надежного технологического партнера". Министр финансов Стивен Мнучин сообщил ранее, что администрация США рассмотрит предложение на этой неделе.

Основным претендентом на приобретение операций TikTok считался консорциум Microsoft Corp. (SPB: MSFT) и Walmart Inc. (SPB: WMT). Однако в воскресенье ByteDance уведомила Microsoft, что не намерена продавать ей американские операции TikTok. Бумаги Microsoft прибавили в цене 0,7%.

Акции Nvidia Corp. (SPB: NVDA) подскочили на 5,8%. Японская SoftBank Group Corp. продает американской компании принадлежащего ей британского разработчика процессоров Arm Holdings в рамках сделки объемом $40 млрд. Arm является разработчиком чипов, использующихся в большинстве смартфонов, выпускаемых по всему миру, ее объединение с Nvidia создаст глобального лидера в сфере производства полупроводниковых компонентов.

Цена бумаг Gilead Sciences Inc. (SPB: GILD) выросла на 2,2%. Американская биофармацевтическая компания сообщила, что заключила соглашение о приобретении разработчика препарата против рака молочной железы Immunomedics Inc. (SPB: IMMU) за $21 млрд. Бумаги Immunomedics взлетели в цене на 98% на фоне этих новостей.

Капитализация Verizon Communications (SPB: VZ) Inc. повысилась на 0,9%. Американский оператор телефонной связи сообщил, что договорился о покупке компании TracFone по цене, которая составит вплоть до $7 млрд. Сделка позволит Verizon получить контроль над крупнейшим в США перепродавцом услуг мобильной связи.

Также подорожали акции американских авиакомпаний, включая Delta Air Lines (SPB: DAL) Inc, Southwest Airlines Co. (SPB: LUV), American Airlines Group (SPB: AAL) Inc., JetBlue Airways Corp., Alaska Air Group (SPB: ALK) Inc. и United Airlines Holdings (SPB: UAL) Inc., цена которых выросла на 1,9-3,5%.

На этой неделе трейдеры ожидают итогов заседания Федеральной резервной системы (ФРС) США, Банка Японии и Банка Англии.

Индекс Dow Jones Industrial Average к закрытию рынка поднялся на 327,69 пункта (1,18%) - до 27993,33 пункта. В определенный момент торгов его значение превысило отметку в 28000 пунктов.

Standard & Poor's 500 набрал 42,57 пункта (1,27%) и составил 3383,54 пункта.

Nasdaq Composite вырос на 203,11 пункта (1,87%) - до 11056,65 пункта, прервав двухдневную полосу снижений.