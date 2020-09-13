В новое хранилище перевезена первая партия отработанного топлива с ЧАЭС

Первая партия из девяти отработанных топливных сборок перевезена из хранилища отработанного ядерного топлива "мокрого" типа (ХОЯТ-1) в новое хранилище (ХОЯТ-2) для дальнейшего обращения с ОЯТ.

Об этом говорится в сообщении ГСП "ЧАЭС", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Как сообщается, перевозка проводится специальным вагоном-контейнером, который дополнительно выполняет функцию биологической защиты персонала от радиационного облучения.

По данным Европейского банка реконструкции и развития, выступающим распорядителем средств, выделенных международным сообществом в рамках Счета ядерной безопасности, стоимость создания ХОЯТ-2 составила 400 млн евро.

"Обеспечение безопасного хранения отработанного топлива является одной из наиболее сложных проблем ядерной безопасности на площадке Чернобыльской АЭС. В связи с этим начало "горячих" испытаний в новом хранилище является значительным достижением проекта. Это стало возможным благодаря самоотверженной работе специалистов Чернобыльской АЭС и Holtec по преодолению большого количества технических проблем, а также поддержке со стороны доноров Счета ядерной безопасности" - отметил директор департамента ядерной безопасности ЕБРР Бальтазар Линдауэр:

"Горячие испытания являются результатом большого количества длительных подготовительных работ, выполненных для достижения этого важнейшего этапа. Наш персонал делает все возможное для успешного и безопасного выполнения этой важной задачи. После начала полномасштабной эксплуатации ХОЯТ-2 обеспечит безопасное хранение в течение не менее 100 лет отработавшего ядерного топлива, накопленного за период эксплуатации энергоблоков Чернобыльской АЭС", - пояснил и.о. генерального директора ГСП "ЧАЭС" Владимир Песков.

Как сообщалось, Государственная инспекция ядерного регулирования Украины 7 сентября выдала отдельное разрешение на ввод в эксплуатацию промежуточного хранилища отработанного ядерного топлива (ХОЯТ-2), расположенного на площадке Чернобыльской АЭС.

ГИЯРУ учла результаты государственной экспертизы ядерной и радиационной безопасности, а также предоставленных ГСП "Чернобыльская АЭС" документов по обоснованию безопасности осуществления деятельности и инспекционного обследования по проверке способности ГСП выполнять заявленный вид деятельности.

ХОЯТ-2 предназначено для приема, подготовки и хранения в течение 100 лет отработанных тепловыделяющих сборок и дополнительных поглотителей, которые накопились на ЧАЭС.