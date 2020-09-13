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газопровід (1174) Польща (2385) Північний потік (1073)

Проект "Северный поток-2" снижает энергобезопасность Центральной Европы, – премьер Польши

Проект

Главы правительств стран Вышеградской группы (Венгрия, Польша, Словакия, Чехия) обсудили 11 сентября на встрече в польском городе Люблин ситуацию с проектом газопровода "Северный поток-2".

Об этом сообщает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина

"Вкратце мы обсудили проблему газопровода "Северный поток-2". На наш взгляд, это проект, который снижает энергетическую безопасность этой части Европы (Центральной Европы) и должен быть остановлен", - сообщил премьер-министр Польши Матеуш Моравецкий.

Ранее президент США Дональд Трамп подписал оборонный бюджет страны (NDAA) на 2020 год, в котором прописаны санкции в отношении "Северного потока-2" и "Турецкого потока".

Евросоюз выразил несогласие с Вашингтоном, который объявил о введении санкций в отношении компаний, участвующих в реализации строительства газопровода "Северный поток-2".

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