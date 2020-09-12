В аэропорту Одессы до конца года введут в эксплуатацию новую взлетную полосу, – Криклий

Министр инфраструктуры Владислав Криклий заявил, что на октябрь запланировано получение разрешений на эксплуатацию новой взлетной полосы в аэропорту Одесса, и полоса должна быть введена в эксплуатацию до конца 2020 года.

Об этом сообщает пресс-служба Офиса президента Украины, передает БизнесЦензор.

Криклий отметил, что новая взлетно-посадочная полоса одесского аэропорта имеет длину 2800 метров и ширину 45 метров. Новый аэродром позволит принимать самолеты категории D, предназначенные для осуществления полетов средней и большой дальности, такие как Boeing-747-400/800, по категории III ICAO, а также другие борта вместимостью до 300 пассажиров. Общая стоимость проекта реконструкции аэродрома составляет 3,9 млрд грн.

Министр добавил, что благодаря новой полосе аэропорт Одессы сможет принимать более 2 млн пассажиров в год, а после строительства новой рулежной дорожки – более 5 млн пассажиров.

Также Криклий сообщил, что в перспективе длину взлетно-посадочной полосы можно увеличить до 3200 метров. "Тогда мы сможем принимать самолеты любого типа", - подчеркнул он.