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Tesla планирует экспортировать Model 3 китайского производства в Европу

Tesla планирует экспортировать Model 3 китайского производства в Европу

Tesla планирует экспортировать автомобили Model 3 китайского производства на азиатские и европейские рынки.

Об этом Reuters сообщили два источника, знакомые с вопросом, передает БизнесЦензор.

Американский автопроизводитель, который с декабря начал поставки произведенных на шанхайском заводе электроседанов, также планирует со следующего года продавать автомобили Model 3 китайского производства в Японию и Гонконг, сообщил один из источников.

Tesla не ответила немедленно на запрос о комментариях.

Американский автоконцерн расширяет свои производственные мощности в Китае для выпуска спортивных внедорожников Model Y и добавляет конвейерные линии для наращивания производства аккумуляторных батарей, электродвигателей и автомобильных контроллеров.

Tesla планирует построить в Шанхае 150 тысяч автомобилей Model 3 в этом году, в августе компания продала в Китае около 11,8 тысяч автомашин этой марки.

Источники говорили на условиях анонимности, поскольку не уполномочены общаться со СМИ. О планах Tesla сообщило агентство Bloomberg ранее в пятницу.
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