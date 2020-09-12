Цены на золото снизились из-за отсутствия стимулов от Европейского центробанка

Цена золота снизилась в пятницу после того, как Европейский центральный банк (ЕЦБ) накануне не стал подавать сигналов о возможных будущих стимулах, однако драгметалл может завершить неделю в плюсе из-за сохраняющейся экономической неопределенности.

Об этом со ссылкой на Reuters сообщает БизнесЦензор.

Спотовая цена на золото снизилась на 0,54% до $1.943,6 за тройскую унцию. С начала недели котировки выросли на 0,7%.

"ЕЦБ не поднял вопрос более сильного евро, не представил никаких стимулирующих планов, и это будет сдерживать инфляцию в еврозоне. Это негативно для золота", - сказал аналитик Quantitative Commodity Research Петер Фертиг.

Глава ЕЦБ Кристин Лагард накануне приуменьшила опасения по поводу укрепления евро и разочаровала инвесторов, надеявшихся на дополнительные стимулы.

Палладий поднялся на 0,26% до $2.299,7 за унцию, серебро сбавило 0,68% до $26,73 за унцию. Цена на платину увеличилась на 0,65% до $932,04 за унцию.