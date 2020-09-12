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Киев вышел на первое место по количеству заболеваний коронавирусом

Киев вышел на первое место по количеству заболеваний коронавирусом

В Украине за сутки по состоянию на утром 12 сентября обнаружено 3 103 новых случаев коронавируса. Киев вышел на первое место среди регионов Украины по количеству заболеваний.

Об этом сообщает система мониторинга СНБО, передает БизнесЦензор.

Общее количество обнаруженных случаев коронавируса в Украине составляет 151 859. Из них летальных случаев – 3 148, случаев выздоровления – 69 346, продолжают болеть 80 365 человек.

Наибольшее количество случаев коронавируса обнаружено в Киеве – 16 951, Львовской области – 16 774, Харьковской области – 12 404, Черновицкой области – 11 988, Ивано-Франковской области.

Как сообщал БизнесЦензор, в Украине по состоянию на утро 11 сентября зафиксировали очередной антирекорд по обнаружению заболеваний коронавирусом – 3 144. 

В связи с увеличением количества больных COVID-19 Киев вошел в "оранжевой" зоны эпидемиологической опасности. Поэтому, по решению правительственной комиссии по чрезвычайным ситуациям, в столице снова введут ряд ограничений, сообщил мэр Киева Виталий Кличко.

На внеочередном заседании Государственной комиссии по вопросам техногенно-экологической безопасности и чрезвычайных ситуаций, которое состоялось 10 сентября, было принято решение о пересмотре уровней эпидемической опасности распространения COVID-19.
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УРА ТОВАРИЩИ !!!!!!!

А ТЕПЕРЬ ,,, ДИСКОТЕКА ((((((((
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12.09.2020 10:55 Відповісти
Брехня!
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12.09.2020 11:42 Відповісти

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