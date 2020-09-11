МИД хочет создать отдельную структуру по санкционной политике

Министерство иностранных дел Украины собрало ключевые предложения и поставило перед собой цель кодифицировать национальной санкционное законодательство и, если это предложение поддержат исполнительная и законодательная ветви власти, образовать отдельную правительственную структуру, которая будет координировать национальную санкционную политику.

Об этом заявиляет посол по особым поручениям, специальный представитель МИД Украины по вопросам санкционной политики Алексей Макеев в своей статье для "Зеркала недели", передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

"Для того, чтобы санкции были действенными, мы, во-первых, планируем разработать четкие алгоритмы - введение санкций, присоединение к обязательным для исполнения санкциям Совета безопасности ООН, имплементация в национальное законодательство санкций Европейского союза. Во-вторых, мы разработаем систему мониторинга эффективности санкций, которая добавит важную аналитическую составляющую в процесс принятия решений и позволит оперативно совершенствовать санкционные ограничения", - пояснил Макеев.

В-третьих, по его словам, уже подготовлены предложения по внесению изменений в Административный и Уголовный кодексы, которые будут предусматривать привлечение юридических и физических лиц, нарушающих санкционные режимы, к административной или уголовной ответственности.

"В-четвертых, мы создадим открытый реестр санкций, где органы власти, а также украинские и иностранные компании смогут проверить, не находится ли их потенциальный контрагент под международными или украинскими санкциями", - добавил Макеев.

Пятым пунктом спецпредставитель МИД назвал намерения разработать процедуру наложения санкций и преследования чиновников других государств, уличенных в нарушении прав человека, по образцу американского "Акта Магнитского".

"Учитывая то, что Украина имеет незаурядный опыт борьбы за освобождение из российского плена украинских политзаключенных, мы планируем создать в Украине по образцу американского "Акта Магнитского" свой украинский "Акт Сенцова" - процедуру наложения санкций и дальнейшего преследования украинскими правоохранительными органами иностранных должностных лиц, системно нарушающих права человека, обвиняемых в организации и заказе убийств, похищений, пытках и нечеловеческом обращении, вынесении неправомерных и политически мотивированных приговоров", - отметил Макеев.

Он подчеркнул, что МИД Украины будет исходить из важности гармонизации санкционной политики с ЕС и странами "большой семерки", а также упрощения имплементации в украинское законодательство обязательных для исполнения санкций Совета безопасности ООН.

Спецпредставитель по вопросам санкционной политики указал, что из-за агрессии против Украины "мировое сообщество поставило Россию в один ряд с такими государствами-париями и тоталитарными режимами как КНДР, Венесуэла или Сирия, против которых введены санкции".

"По разным оценкам, потери РФ от введенных ограничений на сегодняшний день составляют свыше $160 млрд. Кремлю не удалось полноценно интегрировать в национальную экономику оккупированный Крым: захваченный Россией полуостров находится в фактической торговой, финансовой, транспортной блокаде, а затраты на поддержание инфраструктуры оккупированных территорий истощают российский бюджет. Более того, эффект от секторальных санкций обычно наступает через 8-10 лет. Следовательно, введенными ограничениями в сфере технологий в среднесрочной перспективе Россия будет отброшена в научно-техническом развитии и технологически серьезно отстанет от ведущих государств мира", - считает Макеев.

Как сообщалось, в августе 2015 года министр иностранных дел Украины Павел Климкин заявил о необходимости создания санкционного списка тех россиян, кто причастен к незаконному удерживанию украинцев в РФ, в частности, украинского режиссера Олега Сенцова и летчицы, нардепа Надежды Савченко.

"Я считаю, что мы должны постепенно переходить к разговору о списке "Сенцова-Савченко". Это должен быть конкретный санкционный список. Так, как было в случае Магнитского, так нам сейчас нужен этот санкционный список. И каждый в России, кто имеет отношение к этим несправедливым решениям, не должен чувствовать себя в безопасности. Над этим мы будем работать", - сказал он.

Спустя несколько дней глава ведомства сообщил о начале работы над составлением списка санкций в отношении лиц, причастных к незаконным задержаниям и судам над Сенцовым и Савченко.

"Мы уже начали работать над этим списком. Я буду его "пробивать" с европейскими коллегами, с американскими коллегами. Для этого нам понадобится поддержка парламента. И это будут санкции в отношении тех, кто непосредственно принимал участие в этих ложных, безнравственных действиях в отношении Сенцова, Кольченко (Александр Кольченко), Нади (Савченко), в отношении всех", - сказал Климкин.