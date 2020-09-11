НБУ на тендере по рефинансированию предоставил семи банкам почти 2 миллиарда

Национальный банк Украины на аукционе по рефинансированию на срок от года до пяти лет 11 сентября удовлетворил заявки семи банков на 1 млрд 908,975 млн грн под 6% годовых.

Об этом сообщает НБУ, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

В целом начиная с 8 мая НБУ провел пять таких тендеров на общую сумму около 16,37 млрд грн.

Кроме того, начиная с 30 апреля, Нацбанк провел 17 аукционов по 90-дневному рефинансированию на общую сумму около 16,16 млрд грн, а тендеры, запланированные на 5 июня, 10 июля и 11 сентября, не состоялись из-за отсутствия заявок.

Согласно графику тендеров, обнародованному на сайте Нацбанка, следующий аукцион по рефинансированию на срок до 90 дней состоится 18 сентября, тогда как дата ближайшего тендера по рефинансированию до пяти лет пока не обнародована. Вместе с тем каждый из пяти аукционов по длинному рефинансированию центробанк провел во вторую пятницу месяца.