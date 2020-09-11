Львов закупит у концерна "Электрон" 250 электробусов

Львов в течение следующих трех лет намерен закупить у концерна "Электрон" 250 электробусов, в том числе 200 единиц приобретет частный перевозчик, 50 – город.

Об этом говорится в сообщении Львовского горсовета, передает БизнесЦензор.

Соответствующий меморандум подписали 10 сентября Львовский горсовет, концерн "Электрон" и частный перевозчик города – компания "Экопастранс".

Меморандум предполагает, в частности, разработку "Электроном" 10-метрового электробуса, при этом мощности производителя должны позволять выпускать около 200 электробусов в год, внедрение на заводе масштабной программы локализации производства узлов и агрегатов для электротранспорта.

Согласно документу, первый образец электробуса будет представлен через восемь месяцев, и ежемесячно "Электрон" должен выпускать 17 таких машин.

По словам мэра Львова Андрея Садового, приводимым в сообщении, компания-перевозчик "Экопастранс" сегодня имеет 250 маршруток, и намерена полностью заменить подвижной состав.

"Посчитав, что электробус в эксплуатации в несколько раз дешевле автобусов, частные перевозчики договорились с "Электроном" об эксклюзивных условиях на производство 10-метровых электробусов с запасом хода на день работы. "Электрон" готов для этого разработать техническую документацию и сделать очень хорошую цену на электробусы", – заявил Садовой.

Кроме того, горсовет прорабатывает механизм компенсации за лизинг для частных перевозчиков.

Касаясь вопроса цены, глава АО "Электрон" Юрий Бубес отметил, что она будет определяться в зависимости от размера и наполнения, и напомнил, что единственный электробус "Электрон", который эксплуатируется во Львове (длиной 12 м), преодолевает 200 км на один заряд.

Как ранее сообщали СМИ, первый электробус концерна "Электрон", который был впервые представлен в 2015 году, на тот момент стоил около 9 млн грн. Он четыре года эксплуатируется во Львове.

Концерн "Электрон" является производителем пассажирского электротранспорта – трамваев, троллейбусов и электробусов. В начале сентября концерн подписал контракт с Львовом на поставку 10 пятисекционных 30-метровых трамваев по итогам проведенного ЕИБ тендера.

По данным госреестра, компания "Экопастранс" зарегистрирована в августе 2020 года, одна объединила несколько частных перевозчиков Львова. Руководителем компании является экс-глава Яворивской райгосадминистрации Львовской области Игорь Самардак.