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LOT отменила плату за изменение билетов по всем новым бронированиям

LOT отменила плату за изменение билетов по всем новым бронированиям

Авиакомпания LOT объявила об отмене платы за изменение билетов по всем новым бронированиям, которые сделаны с 10 сентября по 31 декабря 2020 года.

Об этом сообщает avianews.com, передает БизнесЦензор.

Новые правила распространяются на все типы тарифов, включая самые дешевые Saver без включенного багажа.

Теперь в рамках новой политики пассажир может неограниченное количество раз менять дату вылета или маршрут.

Если во время таких изменений возникает тарифная разница, и новый билет стоит дороже старого, пассажиру необходимо будет ее доплатить.

Изменить дату вылета можно с помощью функции управление бронированием на сайте LOT. Если необходимо изменить маршрут, пассажиру придется звонить в колл-центр авиакомпании.

По старым бронированиям, которые оформлены до 10 сентября, LOT позволяет менять дату или маршрут один раз без оплаты штрафа.

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