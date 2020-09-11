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МАУ продолжит выполнение рейсов Киев-Херсон до конца октября

МАУ продолжит выполнение рейсов Киев-Херсон до конца октября

Авиакомпания "Международные авиалинии Украины" по совместному решению с Херсонской облгосадминистрацией продолжит выполнение рейсов по маршруту Киев-Херсон-Киев до конца октября.

Об этом сообщила авиакомпания, передает БизнесЦензор со ссылкой на Интерфакс-Украина.

Данное решение обусловлено стабильным спросом со стороны жителей Киева, Херсонской области и прилегающих регионов, а также необходимостью обеспечения стыковок с международным направлениям. В случае положительной динамики пассажиропотока, выполнение рейсов будет продолжено.

В настоящее время рейсы Киев-Херсон-Киев выполняются два раза в неделю - каждую пятницу и воскресенье, а начиная с 21 сентября, будут выполняться три раза в неделю - каждый понедельник, среду и пятницу.

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