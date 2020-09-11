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ліцензія (741) НБУ (9054)

НБУ хочет унормировать выдачу валютных лицензий для небанковских финучреждений

НБУ хочет унормировать выдачу валютных лицензий для небанковских финучреждений

Национальный банк Украины планирует унормировать порядок выдачи, приостановления, возобновления и отзыва лицензий на осуществление валютных операций для небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня стартует общественное обсуждение очередного регуляторного документа для этого рынка - проекта Положения о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями. Положение должно нормировать порядок выдачи, приостановления, возобновления и отзыва лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовой услуги по торговле валютными ценностями", - сказано в сообщении.

Этот документ касается небанковских финансовых учреждений и лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

В то же время новое Положение также призвано консолидировать нормы, касающиеся выдачи Национальным банком небанковским учреждениям лицензий на торговлю валютными ценностями, в отдельном нормативно-правовом акте.

Положение урегулирует выдачу, приостановление, возобновление, отзыва (аннулирования) лицензии путем определения:

  • условий, при которых заявитель вправе получить лицензию и предоставлять финансовую услугу по торговле валютными ценностями;
  • перечня документов и порядка их представления Национальному банку для получения лицензии;
  • требований к финансовому состоянию заявителя / небанковской учреждения;
  • требований к деловой репутации заявителя/небанковскому учреждению, его руководителям и владельцам существенного участия в нем и к профессиональной пригодности руководителей заявителя/небанковской учреждения;
  • порядка представления сведений о структуре собственности небанковского учреждения;
  • порядка рассмотрения Национальным банком документов, представленных для получения лицензии;
  • условий остановки, отзыва (аннулирования) лицензии.

Небанковские учреждения, имеющие лицензии, полученные до дня вступления в силу настоящего Положения, будут продолжать осуществлять торговлю валютными ценностями на основании соответствующей лицензии до дня внесения Национальным банком записи в Государственный реестр финансовых учреждений/реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, о выдаче небанковской учреждении лицензии на торговлю валютными ценностями в соответствии с новым Положением.

Общественное обсуждение продлится один месяц. Предложения и замечания к проекту постановления принимаются до 11 октября 2020 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины. 

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