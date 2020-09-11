НБУ хочет унормировать выдачу валютных лицензий для небанковских финучреждений

Национальный банк Украины планирует унормировать порядок выдачи, приостановления, возобновления и отзыва лицензий на осуществление валютных операций для небанковских финансовых учреждений.

Об этом говорится в сообщении НБУ, передает БизнесЦензор.

"С сегодняшнего дня стартует общественное обсуждение очередного регуляторного документа для этого рынка - проекта Положения о порядке выдачи лицензии на торговлю валютными ценностями. Положение должно нормировать порядок выдачи, приостановления, возобновления и отзыва лицензий на осуществление деятельности по предоставлению финансовой услуги по торговле валютными ценностями", - сказано в сообщении.

Этот документ касается небанковских финансовых учреждений и лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги.

В то же время новое Положение также призвано консолидировать нормы, касающиеся выдачи Национальным банком небанковским учреждениям лицензий на торговлю валютными ценностями, в отдельном нормативно-правовом акте.

Положение урегулирует выдачу, приостановление, возобновление, отзыва (аннулирования) лицензии путем определения:

условий, при которых заявитель вправе получить лицензию и предоставлять финансовую услугу по торговле валютными ценностями;

перечня документов и порядка их представления Национальному банку для получения лицензии;

требований к финансовому состоянию заявителя / небанковской учреждения;

требований к деловой репутации заявителя/небанковскому учреждению, его руководителям и владельцам существенного участия в нем и к профессиональной пригодности руководителей заявителя/небанковской учреждения;

порядка представления сведений о структуре собственности небанковского учреждения;

порядка рассмотрения Национальным банком документов, представленных для получения лицензии;

условий остановки, отзыва (аннулирования) лицензии.

Небанковские учреждения, имеющие лицензии, полученные до дня вступления в силу настоящего Положения, будут продолжать осуществлять торговлю валютными ценностями на основании соответствующей лицензии до дня внесения Национальным банком записи в Государственный реестр финансовых учреждений/реестр лиц, которые не являются финансовыми учреждениями, но имеют право предоставлять отдельные финансовые услуги, о выдаче небанковской учреждении лицензии на торговлю валютными ценностями в соответствии с новым Положением.

Общественное обсуждение продлится один месяц. Предложения и замечания к проекту постановления принимаются до 11 октября 2020 года на почтовый или электронный адрес Национального банка Украины.