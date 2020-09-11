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Київміськбуд (53) Укрбуд (83)

"Киевгорстрой" принял на баланс еще одну корпорацию "Укрбуда"

ЧАО "Холдинговая компания "Киевгорстрой" приняло на баланс жилой комплекс "Злагода".

Об этом сообщил президент компании Игорь Кушнир в Facebook, передает БизнесЦензор.

"Приняли укрбудовскую "Злагоду". Это один из самых ожидаемых ЖК, о нем спрашивали очень часто. Работы на площадке начнутся в ближайшее время", – написал Кушнир.

Также, по его словам, Минобороны дорабатывает дополнения к договорам по ЖК "Чаривне мисто" и "Оберег-2", после чего объекты будут готовы к передаче. "Киевгорстрой" также ожидает встречи с министерством для обсуждения ситуации с ЖК Art House.

В целом "Киевгорстрой" принял на баланс 14 объектов корпорации "Укрбуд", из которых три уже введены в эксплуатацию.

ХК "Киевгорстрой" создана на базе имущества государственной коммунальной строительной корпорации "Киевгорстрой" в 1994 году путем объединения в ее уставном капитале контрольных пакетов акций 28 предприятий и других активов. В состав ХК входят 40 АО, в которых компания владеет акциями, шесть дочерних предприятий и 51 предприятие на правах ассоциированного члена.

Основным акционером ЧАО "ХК "Киевгорстрой", согласно данным Национальной комиссии по ценным бумагам и фондовому рынку, на март 2020 года являлся Киевский городской совет (80%).

Зарегистрированный капитал ЧАО "ХК "Киевгорстрой" составляет 16,535 млн грн.

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И это правильно. Жаль, что государство не контролирует Застройщиков. Получили взятку и закрыли глаза на все, а те и творят, что хотят. Ни школ, ни садиков, ни паркомест, ни соблюдения норм строительных... Бардак полнейший и анархия. Вот мошенники и веселятся и пируют! Тот же Киевгорстрой с уставным капиталом 16,535 млн грн - уже смешно и не очень, т.к. понятно, что в нормальной стране это было бы невозможно.
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11.09.2020 22:06 Відповісти
При том, что за каждый новый ЖК надо отнести кому следует миллион долларов. Ничего не меняется: ни при енакиевском хряке, ни при слугах уродов.
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13.09.2020 11:47 Відповісти

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