Фонд гарантирования начинает выплаты вкладчикам банка "Аркада"

Фонд гарантирования вкладов физических лиц с 11 сентября 2020 года осуществляет выплаты вкладчикам банка "Аркада" по договорам, срок которых завершился до 25 августа апреля 2020 года, и по договорам банковского счета (текущего).

Об этом говорится в сообщении Фонда, передает БизнесЦензор.

Выплаты будут осуществляться через отделения любого из банков-агентов Фонда - "Ощадбанк", "Приватбанк", "Правэкс-Банк", "Альфа-Банк", "Кредо-Банк", "Укргазбанк", ПУМБ, "ТАСкомбанк", банк "Пивденный", "Универсал банк", "Идея Банк".

Выплаты осуществляются в размере вклада, включая проценты, начисленные на день начала процедуры вывода Фондом банка с рынка, но не более 200 тыс. грн.

Для получения возмещения вкладчикам необходимо иметь при себе паспорт и идентификационный код.

Как сообщалось, более 90% вкладчиков банка "Аркада" (более 5 тыс. лиц) получат вклады в полном объеме, поскольку их размер не превышает гарантированную Фондом сумму в 200 тыс. грн, а что более крупные вклады будут возмещены в пределах гарантированной суммы. Уточнялось, что в целом Фонд гарантирования обеспечит выплату 285 млн грн.

На основании решения правления Национального банка Украины от 25 августа "Об отнесении АО АКБ "Аркада" к категории неплатежеспособных", в банке введена временная администрация.

АКБ "Аркада" создан в 1993 году. Владельцем существенного участия банка согласно данным НБУ по состоянию на 1 июня 2020 года является Константин Паливода (общее участие 74,797%).

По данным Нацбанка, на 1 августа 2020 года по размеру общих активов банк "Аркада" занимал 45 место (1,877 млрд грн) среди 75 действовавших в стране банков.