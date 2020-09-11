Украина начала сбор кукурузы
В Украине в восьми областях начат сбор кукурузы, которой по состоянию на 10 сентября намолочено 107 тыс. тонн с площади 25,8 тыс. га.
Об этом говорится в сообщении Минэкономики, передает БизнесЦензор.
В целом на соответствующую дату Украинские сельхозпроизводители собрали 43,4 млн тонн основных культур с площади 12,3 млн га, из которых зерновые и зернобобовые культуры составляют 38,7 млн тонн (9,8 млн га, 64%).
Среди культур, которые сейчас продолжают собирать, уже намолочено:
- проса - 138,3 тыс. тонн с площади 80,6 тыс. га (54%);
- гречихи - 46,8 тыс. тонн с площади 36 тыс. га (46%);
- подсолнечника - 1,98 млн тонн с площади 1,2 млн га (19%);
- сои - 217,9 тыс. тонн с площади 123,7 тыс. га (9%).
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